Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος έχει επιλεγεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τον ρόλο του στην ηγεσία της Τσετσενίας, σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων, δεν είναι καλά στα υγεία του…

Αφού λοιπόν εκπρόσωποι του Κρεμλίνου αρνήθηκαν να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις, κυκλοφόρησε ένα βίντεο, στο οποίο σύμφωνα με τον Καντίροφ, φαίνεται ο ίδιος να κάθεται στο πλευρό ενός θείου του, που είναι ασθενής στο νοσοκομείο.

Κάπως έτσι, δικαιολόγησε ο ίδιος ο Καντίροφ την παρουσία του στο νοσοκομείο, που γέννησε τις φήμες για την υγεία του.

«Θα σχολιάσω τις φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας μου. Δόξα στον Αλλάχ Παντοδύναμο, είμαι ζωντανός και καλά. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμη και σε περίπτωση που αρρωστήσω, θα έπρεπε να υπάρχει φασαρία».

Kadyrov has published a video of himself in the hospital. He claims that he has been at the bedside of his sick uncle.



Kadyrov is never shown up close in the video. He commented on his well-being rather vaguely: “At the same time, I will comment on the rumors surrounding my… pic.twitter.com/vUfctJ0roK