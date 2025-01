Καπιτώλιο: Ο Ρίτσαρντ Μπαρνέτ που έλαβε χάρη από τον Τραμπ δεν μετανιώνει που έβαλε τα πόδια του στο γραφείο της «σκύλας» Πελόζι

Ο Ρίτσαρντ Μπαρνέτ, είναι ένας από τους 1.500 καταδικασθέντες για την επίθεση στο Καπιτώλιο που έλαβαν χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την αγανάκτηση της Νάνσι Πελόζι κι έγινε viral δήλωσε ότι «δεν μετανιώνει» για τα καμώματά του στο «γραφείο της σκύλας».

Η φωτογραφία του να κάθεται με τα πόδια στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα της είχε αφήσει και «απειλητικό» σημείωμα.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που μπόρεσα να είμαι μέρος της [6ης Ιανουαρίου]», δήλωσε στον παρουσιαστή του Newsmax, Greg Kelly, την Πέμπτη (30.01.2025).

«Είχα πολλά προβλήματα θυμού να ξεπεράσω. Θέλω να πω, πέρασα την κόλαση. Αλλά σας λέω κάτι, δεν θα το άλλαζα με τίποτα», είπε. «Όσο δύσκολο κι αν ήταν, όσο κι αν θα ήταν ωραίο να μην είχε συμβεί, έπρεπε να συμβεί. Ξέρετε, δεν μετανιώνω για τίποτα».

Ο Μπαρνέτ, συνταξιούχος πυροσβέστης από την επαρχία του Αρκάνσας, που ακούει επίσης στο όνομα «Bigo», έγινε σύμβολο του χάους της 6ης Ιανουαρίου με αφορμή την viral εικόνα του να κάθεται αραχτός στο γραφείο της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Πελόζι με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του.

«Γεια σου Νάνσι, ο Μπίγκο ήταν εδώ, παλιοσκύλα», έγραψε σε έναν φάκελο.

From his feet on Nancy Pelosi’s desk to an Arkansas jail. Here’s a mug shot of Richard Barnett, who was arrested this morning and is now facing federal charges pic.twitter.com/rpSJ3BvyAm