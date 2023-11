Ο ήλιος έλαμπε στο Κατάρ. Το κόκκινο χαλί είχε στρωθεί για τον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιερ. Ένα άγημα ήταν παρατεταγμένο στο αεροδρόμιο.

Ακόμη και ο πρεσβευτής της Γερμανίας στο Κατάρ, Lothar Freischlader, ήταν εκεί. Το μόνο πρόβλημα, ήταν ότι κανένας αξιωματούχος του Κατάρ δεν ήταν παρών για να υποδεχθεί επίσημα τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιερ στη Ντόχα.

Φτάνοντας λίγο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, ο Σταϊνμάγερ περίμενε κάτω από τον καυτό ήλιο στην πόρτα του Airbus A350 για σχεδόν μισή ώρα πριν ο Σουλτάν αλ-Μουραϊκάι, υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, φτάσει για να υποδεχθεί τον αρχηγό του Γερμανικού κράτους.

Η διπλωματική αυτή κωλυσιεργία προβλημάτισε την Γερμανίδα δημοσιογράφο, η οποία ταξίδευε με τον Στάινμαιερ.

Αναρωτιόταν αν είχε γίνει λάθος με τον σχεδιασμό ή αν οι Καταριανοί αξιωματούχοι ήθελαν με αυτό τον τρόπο να δείξουν την ενόχλησή τους προς την Γερμανία καθώς ο Στάινμαιερ πέρασε χρόνο κατά τη διάρκεια του τριήμερου ταξιδιού του στην περιοχή στο Ισραήλ, ακολουθούμενο από δύο νύχτες στο Ομάν και μόλις τρεις ώρες στο κράτος του Κόλπου.

Στη Γερμανία, η επιρροή της Ντόχα στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς θεωρείται κάπως αμφιλεγόμενη, καθώς το Κατάρ φιλοξενεί την πολιτική πτέρυγα της Χαμάς. Αυτό οδήγησε ορισμένους να αναρωτηθούν αν η προφανής περιφρόνηση της Τετάρτης ήταν μια απάντηση στις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αλ Θάνι στο Βερολίνο τον Οκτώβριο.

German President Frank-Walter Steinmeier was left waiting 30 minutes at tarmac of Qatar airport.



