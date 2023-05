Στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 20 λιρών έναντι του δολαρίου υποχώρησε σήμερα η τουρκική λίρα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Η τουρκική λίρα, που αποδυναμώνεται σταθερά μετά τις ισχυρές επιδόσεις του Ταγίπ Ερντογάν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ξεπέρασε το όριο των 20 έναντι του δολαρίου ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής. Ο Ερντογάν, του οποίου οι ανορθόδοξες νομισματικές πολιτικές έχουν προκαλέσει νευρικότητα στους ξένους επενδυτές και έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της τουρκικής λίρας, αναμένεται από πολλούς ότι θα παραμένει στην εξουσία μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Long lines outside of currency exchange bureaus in Ankara’s Ulus. pic.twitter.com/b57MR76xV1