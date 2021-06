Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και δώδεκα έχουν τραυματιστεί μετά την σοκαριστική κατάρρευση του κτιρίου στο Μαϊάμι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (24/6). Οι αμερικανικές αρχές μέχρι και χθες δεν είχαν καμιά πληροφορία για την τύχη τουλάχιστον 99 ανθρώπων που διέμεναν στο συγκρότημα Champlain Towers, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ βαρύς.

Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30. Αξιωματούχοι στον δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.

Το κτίριο, πολύ κοντά στη θάλασσα, είχε οικοδομηθεί το 1981 και είχε 136 διαμερίσματα. Στο τμήμα του που κατέρρευσε – από ακόμη αδιευκρίνιστα αίτια – βρίσκονταν τα 55 από αυτά τα διαμερίσματα.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.



According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9