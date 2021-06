Κτίριο δώδεκα ορόφων κατέρρευσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (24/6) κοντά στην παραλία του Μαϊάμι, στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ. Φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν άνδρες της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στα συντρίμμια.

Από το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφορεί στα social media και όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ένα μέρος του κτιρίου φαίνεται να έχει καταρρεύσει. Το κτίριο ανήκει στο συγκρότημα Champlain Towers που βρίσκονται στην Collins Avenue, κοντά στην παραλία του Μαϊάμι.

Authorities in Miami Beach, Florida, responded to a “partial building collapse” early Thursday morning, Miami-Dade Fire Rescue said https://t.co/x2t3Hhgpe4 — CNN (@CNN) June 24, 2021

40yr old building (likely built on sand) near the ocean partially collapses. The Miami Beach 12-story Champlain Towers with more than 100 condos units was located in a prime location boasting a private beach, 24hr security and many other gold star amenities. pic.twitter.com/1nCdxnqDN5 June 24, 2021

Το περιστατικό έχει επιβεβαιωθεί από τις τοπικές αρχές, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες πέραν του ότι στο σημείο επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής. Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχουν φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών και εγκλωβισμένων.

Πάνω από 80 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν, ενώ έχουν κληθεί ενισχύσεις και από άλλα κοντινά πυροσβεστικά τμήματα. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ήδη έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν κάποιους από τα συντρίμμια.

Το κτίριο δώδεκα ορόφων κτίστηκε το 1981 και πρόκειται για ένα συγκρότημα 136 μοντέρνων κατοικιών, σύμφωνα με το Miami Real Estate Trends.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, που κυκλοφορούν στα social media, από το σημείο της τραγωδίας προκαλούν σοκ.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass Casualty Incident declared following highrise collapse in Miami, Florida#Miami l #FL

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble.

More to follow! pic.twitter.com/qZW3v5SEWA — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) June 24, 2021

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021

