Μειώνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε την περασμένη Κυριακή (09.04.2023) στη Μασσαλία, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Μέχρι στιγμής στα ερείπια του κτηρίου έχουν εντοπιστεί έξι πτώματα, ενώ δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται περισσότερες από 48 ώρες.

Οι Αρχές στην Γαλλία προσπαθούν να κατανοήσουν τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, η οποία οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας που βρισκόταν στο νούμερο 17 της οδού Τιβολί στην Μασσαλία. «Ο απολογισμός παραμένει ο ίδιος, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται» προκειμένου να βρεθούν επιζώντες, δήλωσε εκπρόσωπος των πυροσβεστών.

Όπως είχε δηλώσει την Κυριακή η εισαγγελέας της Μασσαλίας Ντομινίκ Λορένς, οκτώ άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονταν στα ερείπια.

Η Αννά και ο Ζακί, 82 και 86 ετών, που ζούσαν στο ισόγειο, η Νικόλ, 66 ετών, επίσης στο ισόγειο, η Ανουανιέτα, 89 ετών, στον πρώτο όροφο, η Μαριόν και ο Μισέλ, 31 και 29 ετών, στον δεύτερο και τέλος ο Ζακ και η Αν- Μαρί, 73 και 74 ετών, στη μεζονέτα του 3ου και 4ου ορόφου: η τοπική εφημερίδα La Provence ανακοίνωσε την ταυτότητα των ενοίκων της πολυκατοικίας και κατά συνέπεια των πιθανών θυμάτων.

Δείτε φωτογραφίες:

Στο μεταξύ οι ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση, με το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή αερίου να μοιάζει το πιθανότερο.

Εξάλλου για τους περίπου 200 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους από τα γύρω κτίρια, το ερώτημα που εγείρεται είναι πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικίες τους. Αυτό αποκλείεται για τους ενοίκους εκείνου με αριθμό 15, μεγάλο μέρος του οποίου κατέρρευσε λίγες ώρες μετά το 17, όπως και για αυτούς του 19, που επίσης κινδυνεύει με κατάρρευση.

Δείτε βίντεο:

