Ένα πολυόροφο κτίριο διαμερισμάτων κατέρρευσε την Παρασκευή (8/10) στο Μπατούμι της Γεωργίας και σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για την διάσωση όσων έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Ανάμεσα στους πολλούς εγκλωβισμένους βρίσκονται και παιδιά, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος.

Τουλάχιστον πέντε όροφοι έχουν καταρρεύσει στην πολυκατοικία και στο σημείο, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει τη στιγμή που οι διασώστες καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν ένα παιδάκι που βρίσκονταν στα συντρίμμια. Στο βίντεο φαίνεται η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν διασώστες και πολίτες για να απομακρύνουν το αγοράκι. Μόλις καταφέρνουν να το απεγκλωβίσουν ανοίγουν χώρο και το παραλαμβάνουν διασώστες για να του σώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τα αίτια κατάρρευσης της πολυώροφης πολυκατοικίας. Ορισμένα αυτοκίνητα που βρισκόντουσαν εκεί κοντά έχουν καλυφθεί σχεδόν τελείως από συντρίμμια, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Άλλο βίντεο από το σημείο, που δημοσιεύτηκε στα social media, δείχνει μέρος του κτιρίου να έχει καταρρεύσει, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να συντονίσουν τις ενέργειές τους.

In #Batumi, #Georgia country, a residential building partially collapsed. There are casualties pic.twitter.com/n2LnwYrUkt