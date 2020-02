“Πάγωσε” το κοινό του Έλτον Τζον στη συναυλία στο Mount Smart Stadium της Νέας Ζηλανδίας.

Ο 72χρονος Έλτον Τζον έχασε ξαφνικά τη φωνή του, γεγονός που τον έκανε να καταρρεύσει. Με δάκρυα στα μάτια, έσκυψε στο πιάνο του, κούνησε το κεφάλι του και παραδέχτηκε στο κοινό πως “έχασα εντελώς τη φωνή μου. Δεν μπορώ να τραγουδήσω, πρέπει να φύγω. Συγγνώμη”.

Το κοινό τον χαιρέτησε με ένα θερμό χειροκρότημα καθώς άφηνε τη σκηνή υποβασταζόμενος από τους βοηθούς του. Λίγο αφότου άφησε τη σκηνή, ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του σε ένα συναισθηματικό ποστ στο Instagram.

«Έπαιξα και τραγούδησα με όλη μου την καρδιά, μέχρι που η φωνή μου δεν μπορούσε άλλο. Είμαι απογοητευμένος, βαθιά αναστατωμένος και λυπάμαι. Έδωσα ό,τι είχα. Σας ευχαριστώ για την καταπληκτική στήριξη και αγάπη που μου δείξατε στη σημερινή παράσταση. Αιωνίως ευγνώμων. Αγάπη, Έλτον» έγραψε.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1