Το ατύχημα που σημειώθηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας Alaska Airlines σήμανε συναγερμό με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να ζητά να διενεργηθούν αμέσως έλεγχοι ασφαλείας σε 171 αεροσκάφη 737 MAX 9 της Boeing τα οποία έχουν καθηλωθεί στο έδαφος.

Την Παρασκευή περίπου στις 18:30 (τοπική ώρα, 04:30 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), λίγο μετά την απογείωση πτήσης της Alaska Airlines από το αεροδρόμιο του Πόρτλαντ με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνιας, μία πόρτα του Boeing άνοιξε και αποκολλήθηκε από την άτρακτο του αεροπλάνου, όπως επεσήμανε η αμερικανική υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών NTSB.

Βάσει των οδηγιών της FAA οι αεροπορικές εταιρείες «οφείλουν να πραγματοποιούν έλεγχο στα αεροσκάφη πριν από κάθε νέα πτήση», επεσήμανε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, εκτιμώντας ότι η διαδικασία επιθεώρησης απαιτεί από 4 έως 8 ώρες ανά αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Boeing στο AFP, περίπου 218 αεροσκάφη 737 MAX 9 έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της FAA, η Alaska Airlines είχε ήδη επισημάνει ότι καθηλώνει και τα 65 αεροσκάφη αυτού του τύπου που διαθέτει.

Την ώρα του συμβάντος το αεροσκάφος, που μετέφερε 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, βρισκόταν σε υψόμετρο σχεδόν 5.000 ποδών, σημείωσε η NTSB.

Αποκολλήθηκε μια πόρτα που δεν χρησιμοποιούνταν και η οποία είχε κλείσει με κάλυμμα, αφήνοντας να φαίνεται μόνο ένα παράθυρο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, μια τροποποίηση που προτείνει η Boeing στους πελάτες της που τη ζητούν.

Αυτή η επιπλέον πόρτα συνήθως τοποθετείται από χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν επιπλέον θέσεις και έχουν ανάγκη περισσότερες εξόδους διαφυγής. Ωστόσο οι πόρτες αυτές είναι μονίμως κλειστές ή απενεργοποιημένες στα αεροσκάφη με λιγότερες θέσεις, όπως αυτά της Alaska Airlines.

Pretty sure that’s the sealed plug exit that blew off. It’s basically an optional exit door that isn’t usable on this particular aircraft. pic.twitter.com/eDfOK6c4IB