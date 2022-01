«Μπαρούτι» μυρίζει η κατάσταση στο Καζακστάν και κυρίως στους δρόμους της μεγαλύτερης πόλης της χώρας, Αλμάτι, με χιλιάδες πολίτες να συγκρούονται με την Αστυνομία διαδηλώνοντας κατά της αύξησης της τιμής των καυσίμων.

Το Καζακστάν είναι η 15η χώρα παγκοσμίως στα αποθέματα φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε το BBC, δεν υπάρχει ίντερνετ στη χώρα, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter δείχνουν τις δυνάμεις καταστολής να υποχωρούν μπροστά στην ορμή των διαδηλωτών…

Δείτε τις εικόνες από το Καζακστάν

Security forces struggled to control protesters in Kazakhstan’s biggest city even after the government’s resignation https://t.co/sPadaD4lLX pic.twitter.com/ZX74DqJ8zA — Reuters (@Reuters) January 5, 2022

Kazakhstan has declared a two-week state of emergency in its biggest city Almaty following violent protests over a fuel price hike. The move includes a night curfew, movement restrictions and a ban on mass gatherings https://t.co/97jwc35R21 pic.twitter.com/Mwc6DEXsV5 January 5, 2022

In #Almaty, #Kazakhstan, there are violent scuffles between protesters and the security forces. Armoured vehicles appear to be fleeing from the protesters:



pic.twitter.com/uEQFlnQWfz — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 4, 2022

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, εθεάθησαν και άνδρες με αστυνομικές στολές να αφήνουν τα κράνη και τις ασπίδες τους και να ενώνονται με τους διαδηλωτές. «Έρχονται με το μέρος μας!», δήλωσε μία γυναίκα ενώ αγκάλιαζε έναν άλλον διαδηλωτή.

Οι οργισμένες κινητοποιήσεις στην πρώην σοβιετική δημοκρατία που ενώνουν διαδηλωτές και αστυνομικούς, ξέσπασαν την Κυριακή έπειτα από αύξηση των τιμών του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην πόλη Τζαναοζέν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στην μεγάλη περιφερειακή πόλη Ακτάου και μετά στο Αλμάτι και οδήγησαν στην παραίτηση νωρίτερα σήμερα της κυβέρνησης.

Παραιτήθηκε η κυβέρνηση στο Καζακστάν

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ δήλωσε νωρίτερα ότι τέθηκε επικεφαλής του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας στη θέση του βετεράνου πρώην ηγέτη της χώρας Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ και υποσχέθηκε να απαντήσει με τη «μέγιστη σκληρότητα» στις διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από την αύξηση της τιμής των καυσίμων.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Τοκάγεφ δήλωσε πως αναλαμβάνει αμέσως την ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα ρόλο μέσω του οποίου ο Ναζαρμπάγεφ συνέχιζε να έχει σημαντική επιρροή μετά την απροσδόκητη παραίτησή του από την προεδρία το 2019.

Ο Τοκάγεφ δεν κατονόμασε τον Ναζαρμπάγεφ. Ο 81χρονος πρώην πρόεδρος δεν έχει εμφανιστεί ούτε έχει μιλήσει δημόσια από την αρχή των διαμαρτυριών, οι οποίες έκαναν νωρίτερα σήμερα τον Τοκάγεφ να δεχθεί την παραίτηση της κυβέρνησής του.

Το Ρόιτερ επισημαίνει πως η κίνηση αυτή φαίνεται να σηματοδοτεί τον οριστικό παραμερισμό του Ναζαρμπάγεφ, ενός πρώην επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος που κυβέρνησε ως αδιαφιλονίκητος πρόεδρος για σχεδόν τρεις δεκαετίες αφού το Καζακστάν κέρδισε την ανεξαρτησία του με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Δεν είναι σαφές αν αυτό θα ικανοποιήσει τους διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους ακούστηκαν να φωνάζουν «Έξω ο γέρος!», ένα παραδοσιακό σύνθημα κατά του Ναζαρμπάγεφ.

Νωρίτερα ο Τοκάγεφ είχε απομακρύνει τον ανιψιό του Ναζαρμπάγεφ από τη θέση του ως δεύτερου στην ιεραρχία της Επιτροπής Κρατικής Ασφαλείας, διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters.