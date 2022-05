Δεν δίστασε στιγμή ένας άνδρας 37 ετών στο Καζακστάν να κρεμαστεί σε παράθυρο πολυκατοικίας, ώστε να σώσει ένα κοριτσάκι 3 ετών που μετά βίας κρατιόταν από το περβάζι παραθύρου 8ου ορόφου.

Ο Σαμπίτ Σοντακμπάγιεφ, πατέρας τεσσάρων παιδιών, που ζει και εργάζεται μόνος του στην πρωτεύουσα του Καζακστάν έγινε ήρωας μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς κατάφερε να σώσει μια 3χρονη πριν πέσει από το παράθυρο πολυκατοικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη βρετανική Metro, η 3χρονη είχε μείνει μόνη στο διαμέρισμα πολυώροφου κτιρίου για λίγη ώρα, καθώς η μητέρα της είχε πεταχτεί για ψώνια. Ωστόσο, το διάστημα απουσίας της μητέρας ήταν αρκετό, ώστε η μικρή να πάρει μαξιλάρια και να σκαρφαλώσει στο περβάζι παραθύρου του 8ου ορόφου.

Όμως η μικρή γλίστρησε και τελευταία στιγμή άρχισε κατάφερε να πιαστεί και να μην βρεθεί στο κενό. Το παιδί άρχισε να φωνάζει και αρκετοί περαστικοί μαζεύτηκαν στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 37χρονος που περνούσε από κάτω δεν έχασε χρόνο: Έτρεξε μέσα στο κτίριο και χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματος που βρίσκεται κάτω από εκείνο της οικογένειας του κοριτσιού. Στη συνέχεια, σκαρφάλωσε έξω από το παράθυρο για να σώσει το κοριτσάκι.

Child’s life saved in #Astana #Kazakhstan today by gentleman known as ‘Sabit’ it is understood the child was leaning against the window when it opened causing her to fall through a gap pic.twitter.com/Ic6p0Ld3YU