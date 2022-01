Χάος χωρίς τέλος στο Καζακστάν, με τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη (06.01.2022) να χαρακτηρίζεται από σφοδρές συγκρούσεις στρατού και διαδηλωτών, λεηλασίες καταστημάτων και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτήρια.

Με Ρώσους αλεξιπτωτιστές να έχουν ήδη φτάσει στο Καζακστάν, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής της CSTO, οι διαδηλωτές, που εξεγέρθηκαν μετά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ενεπλάκησαν σε μάχες με το στρατό και την αστυνομία στην πόλη Αλτάνι, τη μεγαλύτερη της χώρας και οικονομική της πρωτεύουσα.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μέχρι τώρα στις διαδηλώσεις και τις ταραχές που συγκλονίζουν το Καζακστάν εδώ και μέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

«Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μετά τις ταραχές σε διάφορες περιοχές του Καζακστάν, σχεδόν 400 από αυτούς νοσηλεύονται και 62 βρίσκονται στην εντατική», διευκρίνισε ο υφυπουργός Υγείας Άτζαρ Γκίνιατ σε δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο Khabar-24, τις οποίες επικαλούνται τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS.

Δεκάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά την προσπάθειά τους να εισβάλλουν σε διοικητικά κτίρια στην Αλμάτι, είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών, όμως, δεν είναι γνωστός.

«Τη νύχτα που πέρασε, οι δυνάμεις των εξτρεμιστών αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στα διοικητικά κτίρια, το αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη Αλμάτι, όπως και στις τοπικές υπηρεσίες και τα αστυνομικά τμήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σαλτανάτ Αζίρμπεκ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax-Kazakhstan, TASS και Ria Novosti.

«Δεκάδες επιτιθέμενοι εξαλείφθηκαν και αυτή την ώρα γίνεται επαλήθευση των στοιχείων τους», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, «αντιτρομοκρατική επιχείρηση διεξάγεται σε μια από τις συνοικίες της Αλμάτι», στην οποία οι ταραχές ήταν οι πιο βίαιες.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καταστήματα που έχουν λεηλατηθεί και κάποια διοικητικά κτίρια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στην Αλμάτι, ενώ ακούγονται πυρά αυτόματων όπλων.

Protesters robbed and looted shopping malls in in #Kazakhstan , Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev said on Wed, adding that the situation is especially difficult in the Kazakh city of Almaty pic.twitter.com/3QiFa2XuQ8