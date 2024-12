Καζακστάν: Σενάρια για ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά πίσω από τη συντριβή του αεροπλάνου

Μυστήριο καλύπτει την αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν, όπου 38 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους ανήμερα των Χριστουγέννων (25.12.2024), καθώς υπάρχουν αναφορές ότι το αεροπλάνο ενδεχομένως να δέχτηκε αντιαεροπορικά πυρά από τη Ρωσία.

Σημειώνεται πως το αεροπλάνο απογειώθηκε από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την πόλη Γκρόζνι της Ρωσίας. Ωστόσο, λόγω της πυκνής ομίχλης ο πιλότος δεν μπορούσε να προσγειωθεί στη ρωσική πόλη και έτσι το αεροπλάνο βρέθηκε να κάνει κύκλους πάνω από την πόλη Ακτάου του Καζακστάν.

Λίγη ώρα αργότερα το αεροπλάνο κατέπεσε στην πόλη Ακτάου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 από τους 67 επιβαίνοντες. Βίντεο από το σημείο δείχνουν τη στιγμή της συντριβής αλλά και τους επιζώντες να βγαίνουν μέσα από τα συντρίμμια.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δεν αποκλείουν το γεγονός το αεροπλάνο να δέχτηκε πυρά και αυτός ήταν ο λόγος που συνετρίβη. Σύμφωνα με το Euronews, επιζώντες κατέθεσαν πως άκουσαν μια έκρηξη και είδαν κάτι που έμοιαζε με θραύσματα να χτυπούν το αεροπλάνο και να καταστρέφουν την άτρακτο.

Ειδησεογραφικά μέσα του Αζερμπαϊτζάν αναφέρουν πως «η ζημιά στο αεροσκάφος υποδηλώνει ότι το αεροπλάνο μπορεί να χτυπήθηκε κατά λάθος από ένα σύστημα αεράμυνας» και συγκεκριμένα από την αεράμυνα της Ρωσίας. Την ώρα της συντριβής η νότια Ρωσία δέχτηκε επίθεση με drones.

Ωστόσο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας, Rosaviatsia, υποστήριξε ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πιλότοι θέλησαν να προσγειώσουν το αεροπλάνο μετά από χτύπημα πουλιών.

#Kasachstan



Traces similar to those left by the launch elements of an air defence missile were found on the tail of the Embraer 190 passenger plane of the Azerbaijani airline that crashed in Aktau (Kazakhstan). And the holes are directed inwards from the outside. pic.twitter.com/b6dLdMQ4bU