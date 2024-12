Κέιτ Μίντλετον: Κατάνυξη στη χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αβαείο – Στο πλευρό της ο Γουίλιαμ και τα παιδιά τους

Κατάνυξη και συγκίνηση. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε συγκινημένη στην ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, στην οποία συμμετείχε μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα παιδιά τους.

Η εκδήλωση του Αβαείου κατά την οποία έκλεψε τις εντυπώσεις η Κέιτ Μίντλετον, μεταδόθηκε χθες (24.12.2024) παραμονή Χριστουγέννων ως μέρος ενός ειδικού προγράμματος με τίτλο «Royal Carols: Together At Christmas».

Η 42χρονη Κέιτ διοργάνωσε με γενναιότητα την τέταρτη ετήσια λειτουργία μετά από μια δύσκολη χρονιά με την υγεία της.

Στη λειτουργία, η οποία γυρίστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, συμμετείχαν μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους, Τζορτζ, Σαρλότ και Λούις.

Join us on @ITV and @ITVX for the Together at Christmas Carol Service at 7.30pm this evening.



This service reflects upon the importance of love and empathy, and how much we need each other, especially in the most difficult times of our lives. Thank you to everyone who has been a… pic.twitter.com/PGoTssHLAX