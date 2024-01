Αυξάνεται η ανησυχία για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον που νοσηλεύεται σε κλινική του Λονδίνου μετά από χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα.

Ο βρετανικός Τύπος δείχνει να ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ Μίντλετον την ώρα οι πληροφορίες από το Παλάτι σχετικά με την κρισιμότητα του χειρουργείου δίνονται με το σταγονόμετρο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναρρώνει έπειτα από μια προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα, αλλά δεν θα εγκαταλείψει τα καθήκοντά της προς τους υπηκόους της, καθώς θα εργάζεται από το σπίτι υπό τις οδηγίες γιατρού, αναφέρει δημοσίευμα στο Marca.

Η Κέιτ Μίντλετον αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για 10 με 14 ημέρες, καθώς η υγεία της θα επανέλθει σε αρκετά καλό επίπεδο ώστε να επιστρέψει στο σπίτι της, πριν ανακάμψει στη συνέχεια στο βέλτιστο δυνατό βαθμό, αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, Χάρι και Μέγκαν έστειλαν περαστικά στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, αλλά και στον βασιλιά Κάρολο που θα χειρουργηθεί για προστάτη.

Από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, η Κέιτ Μίντλετον εισήχθη στο χειρουργείο στις 16.01.0204 για μία προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, ωστόσο σημειώνεται ότι η Κέιτ Μίντλετον θα μείνει στο νοσοκομείο από 10 έως 14 ημέρες και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο σπίτι της στο Γουίνδσορ για να αναρρώσει πλήρως αλλά και ότι θα επιστρέψει στα καθήκοντά της μετά το Πάσχα το οποίο είναι στις 31 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ανακοίνωση από το Παλάτι του Κένσινγκτον αναφέρει:

«Η Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα της Ουαλίας εισήχθη χθες στο νοσοκομείο για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής και αναμένεται ότι θα παραμείνει στο νοσοκομείο για δέκα έως δεκατέσσερις ημέρες, πριν επιστρέψει στο σπίτι της για να συνεχίσει την ανάρρωσή της. Με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της έως μετά το Πάσχα.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εκτιμά το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει αυτή η δήλωση. Ελπίζει ότι το κοινό θα κατανοήσει την επιθυμία της να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη κανονικότητα για τα παιδιά της και την επιθυμία της να παραμείνουν απόρρητα τα της υγείας της. Ως εκ τούτου, το παλάτι του Κένσινγκτον θα παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας μόνο όταν υπάρχουν σημαντικές νέες πληροφορίες για να μοιραστούν.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από όλους τους ενδιαφερόμενους για το γεγονός ότι πρέπει να αναβάλει τις επερχόμενες υποχρεώσεις της. Ανυπομονεί να επανέλθει στα καθήκοντά της, το συντομότερο δυνατό».

Το ιδιωτικό θεραπευτήριο στο οποίο νοσηλεύεται η Κέιτ Μίντλετον, διαθέτει μία εξειδικευμένη ογκολογική κλινική. Για το λόγο αυτό φούντωσαν να τα σενάρια περί καρκίνου τον οποίο πιθανώς αντιμετωπίζει η Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Πηγές του παλατιού διέψευσαν κατηγορηματικά αυτό το σενάριο όπως και το ότι η πριγκίπισσα οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για προγραμματισμένη επέμβαση.

Ωστόσο, μόλις τρεις μέρες μετά το μυστηριώδες χειρουργείο της Κέιτ Μίντλτον, μια Ισπανίδα δημοσιογράφος υποστηρίζει, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Marca, ότι πηγή του παλατιού της είπε ότι υπήρξαν μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Συγκεκριμένα, η Ισπανίδα δημοσιογράφος Concha Calleja, μιλώντας στην εκπομπή Fiesta του Telecinco, αποκάλυψε ότι υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες για την ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον.

«Μίλησα με έναν βοηθό του βασιλικού οίκου και με διαβεβαίωσε ότι κάτι πήγε στραβά στην μετεγχειρητική περίοδο. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που γι’ αυτό αποφάσισαν να στείλουν αυτές τις δύο δηλώσεις», είπε η δημοσιογράφος, που αναφέρθηκε στις επίσημες ανακοινώσεις του Παλατιού για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον.

Και συνέχισε: «Την τελευταία φορά που την είδαμε ήταν στο μεσημεριανό γεύμα των Χριστουγέννων και από τότε άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία. Η Κέιτ εισήχθη (σ.σ. στο νοσοκομείο) στις 28 Δεκεμβρίου και βρίσκεται στα χέρια των γιατρών για αρκετές ημέρες».

«Πιστεύω ότι το Παλάτι θα εκδώσει νέο ανακοινωθέν τις επόμενες μέρες που θα εξηγεί καλύτερα τι συμβαίνει. Η επέμβαση ήταν από μόνη της σοβαρή. Διήρκεσε αρκετές ώρες και με συγκεκριμένο κίνδυνο, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο χειρουργικό τραπέζι αλλά στο τη μετεγχειρητική περίοδο», τόνισε η δημοσιογράφος.

Ο βρετανικός Τύπος, που ανησυχεί για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, φιλοξενεί «διαρροές» από το Παλάτι που επιμένουν ότι η Κέιτ Μίντλετον είναι καλά στην υγεία της και ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά της.

Και παρά το γεγονός ότι από το Παλάτι καθιστούν σαφές ότι η Κέιτ είναι καλά στην υγεία της μετά την επέμβαση και πως δεν υπάρχει κακοήθεια, ο δημοσιογράφος Μαρκ Ροσέ, ο ειδικός σε θέματα βρετανικής βασιλικής οικογένειας, εξηγεί στο περιοδικό Madame Figaro ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή».

«Το παλάτι με διαφάνεια ανακοίνωσε την κατάσταση του βασιλιά Καρόλου, αλλά όσον αφορά την Κέιτ, τα πράγματα είναι διαφορετικά», επισημαίνει ο Ροσέ.

«Στο Γουίνσδορ, όλες οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται έξι μήνες νωρίτερα. Ασφάλεια, ΜΜΕ, καλεσμένοι…. Άρα η ακύρωση δημόσιων εμφανίσεων, επισκέψεων ή επίσημων ταξιδιών δεν είναι ασήμαντη. Αυτό είναι σημάδι ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Η γενική αίσθηση είναι ότι η πριγκίπισσα έχει γυναικολογικό πρόβλημα. Αυτά όμως είναι μόνο φήμες… Γεγονός παραμένει ότι ανησυχούν οι Άγγλοι».

Ακόμα εξηγεί ότι είναι αναμενόμενη η ανησυχία και το τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου καθώς η Κέιτ Μίντλετον, πέραν του ότι είναι αγαπημένη στον λαό, είναι ταυτόχρονα σε καλή φυσική κατάσταση αφού είναι νέα, αδύνατη, αθλητικός τύπος και δεν καπνίζει.

«Η ανακοίνωση της εισαγωγής της στην κλινική του Λονδίνου ήταν λοιπόν σοκ, όχι μόνο γιατί έχει άψογη φόρμα αλλά και λόγω της διάρκειας της νοσηλείας της (από 10 έως 14 ημέρες) και της ανάρρωσής της (περίπου 3 μήνες). Όσο για τα καθησυχαστικά δελτία τύπου από τα Ανάκτορα όσον αφορά στην υγεία των μελών της βασιλικής οικογένειας, αντιμετωπίζονται πάντα με καχυποψία γιατί στο παρελθόν η κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου παρέμενε θέμα ταμπού. Πρέπει, για παράδειγμα, να θυμόμαστε ότι ακόμη και τις τελευταίες στιγμές της ζωής της βασίλισσας, το Μπάκιγχαμ ήθελε να είναι καθησυχαστικό, φροντίζοντας παράλληλα να μην δώσει πολλές λεπτομέρειες για την πραγματική της κατάσταση».

