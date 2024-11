Κέιτ Μίντλετον: Πέθανε η 17χρονη με καρκίνο που την είχε επισκεφτεί η πριγκίπισσα – «Έκανε όνειρα μέχρι το τέλος»

Η βρετανία πενθεί τον θάνατο ενός γενναίου κοριτσιού, μιας έφηβης που «έσβησε» από καρκίνο, η ιστορία της οποίας είχε γίνει γνωστή όταν είχε επισκεφτεί την Κέιτ Μίντλετον στο κάστρο του Γουίνδσορ.

Στη συγκινητική συνάντηση με την Κέιτ Μίντλετον, η 16χρονη Liz Roboyna, η οποία είχε διαγνωσθεί με έναν σπάνιο τύπο όγκου, είχε λάβει μια τιμητική πρόσκληση από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να τον συνοδεύσει σε μια τελετή.

Η Liz Hatton απεβίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες (277.11.2024) στο σπίτι της στο Harrogate, στο Βόρειο Γιορκσάιρ, σε ηλικία μόλις 17 ετών, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου διαγνώστηκε με ανίατο δεσμοπλαστικό όγκο μικρών στρογγυλών κυττάρων.

«Η απίστευτη κόρη μας Λιζ πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα», έγραψε συντεςτριμμένη η οικογένειά της στα social media.

«Έμεινε αποφασισμένη μέχρι το τέλος. Ακόμη και χθες έκανε σχέδια. Είμαστε τόσο περήφανοι για την καλοσύνη, την ενσυναίσθηση και το θάρρος που έδειξε τον τελευταίο χρόνο. Δεν ήταν μόνο μια εκπληκτική φωτογράφος, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος. Και η πιο υπέροχη κόρη και η μεγαλύτερη αδερφή που θα μπορούσαμε να έχουμε ζητήσει ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να παλέψει σκληρότερα για τη ζωή από εκείνη.

Υπάρχει μια ανοιχτή τρύπα σε σχήμα Λιζ στη ζωή μας που δεν είμαι σίγουρος πώς θα μπορέσουμε να γεμίσουμε ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθένα από εσάς, είτε προσφερθήκατε να βοηθήσετε, είτε κάνατε like ή μοιραστήκατε αναρτήσεις – εξασφαλίσατε ότι οι δύο τελευταίοι μήνες της Λιζ ήταν οι καλύτεροί της. Πέταξε ψηλά μέχρι το τέλος».

Our incredible daughter Liz died in the early hours of this morning. She remained determined to the last. Even yesterday she was still making plans. We are so very proud of the kindness, empathy and courage she has shown in the last year. She was not only a phenomenal… pic.twitter.com/HbmyJYp0XD