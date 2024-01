Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την ασθένεια της Κέιτ Μίντλετον, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση που υπεβλήθη στην κοιλιά. Ωστόσο, τα επικρατέστερα σενάρια είναι να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πάγκρεας ή στο έντερο ή κάποιο λέμφωμα.

Κανείς, εκτός από την οικογένειά της, δεν φαίνεται να γνωρίζει ποια είναι η ασθένεια που ταλαιπωρεί την Κέιτ Μίντλετον, ενώ ο σύζυγός της πρίγκιπας Γουίλιαμ εθεάθη χθες έξω από το ιδιωτικό νοσοκομείο κατηφής, αγέλαστος και σκεπτικός. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κλινική, London Clinic, στην οποία νοσηλεύεται εξειδικεύεται στο καρκίνο.

«Οι γνώμες διίστανται αλλά το χειρότερο ενδεχόμενο που μπορεί να αφορά το πάγκρεας ή το έντερο ή κάποιο λέμφωμα, καρκίνοι που χρειάζονται μεγάλης διάρκειας νοσηλεία, δεν μπορεί να αποκλειστεί», είπε στην ΕΡΤ η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου, Κική Σονίδου.

«Για την Κέιτ, που φαινομενικά τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που ανέβασαν τα Χριστούγεννα ήταν υγιής, θα έπρεπε για κάποιον που την παρατηρεί να ανησυχήσει ότι είναι αρκετά αδύνατη», είπε η κ. Σονίδου.

«Δε θέλω να είμαστε τώρα όλοι αγγελιοφόροι κακών ειδήσεων, αλλά σίγουρα παραπέμπει σε κάτι πολύ άσχημο που μπορεί να αφορά το πάγκρεας ή το έντερο ή κάποιο λέμφωμα. Σε αυτές τις τρεις πιθανές διαγνώσεις κινούμαστε και η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι πρόκειται για κακοήθεια. Ακόμα και μια υστερεκτομή, ένα γυναικολογικό χειρουργείο, δεν είναι παραπάνω από δυο μέρες νοσηλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι πιο περίπλοκο και οι απόψεις διίστανται» σημείωσε.

Το νοσοκομείο που πήγε είναι αρκετά εξειδικευμένο για καρκίνου τόνισε λέγοντας πως: «Δεν είναι μια επέμβαση ρουτίνας όταν πας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου, αρκετά εξειδικευμένο σε καρκίνους.

Εκεί έχουν νοσηλευτεί και μέλη της βασιλικής οικογένειας στο παρελθόν και πολλοί επώνυμοι. Έχει μια εξειδικευμένη ομάδα σε λαπαροσκοπική χειρουργική που είναι πολύ καλή σε δύσκολες περιπτώσεις και περίεργα ιατρικά περιστατικά.

Όταν μια νέα γυναίκα φαινομενικά υγιής, θα μείνει στο νοσοκομείο δύο εβδομάδες, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρόνοι νοσηλείας είναι πάρα πολύ μικροί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποφεύγουμε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό. Απλώς η επιλογή τους ήταν να μην βγουν πολλά προς την δημοσιότητα», είπε η ίδια.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι ακυρώθηκε η προγραμματισμένη περιοδεία της Κέιτ Μίντλετον τον Μάρτιο. Σημειώνεται πως από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό πως η ίδια θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ενώ δεν θα επιστρέψει στα καθήκοντά της πριν από το Πάσχα.

🚨🇬🇧 Royal Family in Hospital



Both King Charles & Princess of Wales Kate Middleton have been admitted to hospital within a day of each other.



Is this a coincidence or pure convenience to remove them both from the public eye for foreseeable & everything that’s about to go down? pic.twitter.com/KusvUhVZcA