Κέιτλιν Τζένερ: «Χρυσή» αμοιβή για τη συμμετοχή της σε reality

Πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια θα εισπράξει η Κέιτλιν Τζένερ για να συμμετάσχει στο ριάλιτι σόου «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!», που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Βρετανία.