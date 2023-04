Λίγες μόλις ώρες μετά το μακελειό στην τράπεζα του Λούιβιλ στο Κεντάκι των ΗΠΑ, σημειώθηκε ένα νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε κολέγιο, εκεί όπου ένας άνδρας έπεσε νεκρός και μια γυναίκα τραυματίστηκε, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WLKY.

Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες των πυροβολισμών στο Jefferson Community and Technical College του Κεντάκι, που απέχει 3,2 χιλιόμετρα από την τράπεζα όπου σκόρπισε τον θάνατο ο Κόνορ Στάρτζεον.

Η ένοπλη βία αποτελεί μάστιγα στις ΗΠΑ, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 146 «mass shootings» (σ.σ. όρος που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές για επιθέσεις με πυροβόλα όπλα που έχουν ως απολογισμό τέσσερα ή περισσότερα θύματα), σύμφωνα με την εξιδεικευμένη ιστοσελίδα Gun Violence Archive.

Στον απόηχο του μακελειού στο Λούιβιλ του Κεντάκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανέλαβε την έκκληση του προς το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοσχέδιο με αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

«Πόσοι άλλοι Αμερικανοί πρέπει να σκοτωθούν προτού οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν τις κοινότητές μας;», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Once again, our nation mourns after a senseless act of gun violence – Jill and I pray for the lives lost and impacted by today's shooting.



Too many Americans are paying for the price of inaction with their lives.



When will Republicans in Congress act to protect our communities?