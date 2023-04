Τουλάχιστον 11 είναι τα θύματα του ενόπλου που άνοιξε πυρ μέσα στην τράπεζα Old National του Λούιβιλ, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας Κεντάκι των ΗΠΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί αστυνομικός και ότι δεν είναι σαφές αν σε αυτόν τον απολογισμό περιλαμβάνεται και ο δράστης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN επικαλούμενο πηγές που βρίσκονται στο σημείο, το περιστατικό στην τράπεζα του Κεντάκι έχει λήξει καθώς ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί μεταξύ του ενόπλου και των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που μετέβησαν εκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα νωρίτερα, στην τράπεζα έσπευσαν 12 περιπολικά της τοπικής αστυνομίας, 3 ασθενοφόρα, στελέχη του FBI και ο κυβερνήτης του Κεντάκι, αφού εξ’ αρχής υπήρχαν φόβοι για πολλά θύματα.

Όπως αναφέρει το BBC, από τους πυροβολισμούς έπεσαν νεκροί 5 άνθρωποι και άλλοι 6 έχουν τραυματιστεί, με το CNN να αναφέρει ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας αστυνομικός, ενώ το NBC αναφέρει ότι δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι.

Η Louisville Metro Police του Κεντάκι επιβεβαίωσε μέσω Twitter ότι το περιστατικό με τον ένοπλο στην τράπεζα έχει λήξει και ότι δεν απειλούνται πλέον οι πολίτες. «Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί», επισήμανε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της, καθώς ο ένοπλος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

There is no longer an active aggressor threat. The suspected shooter has been neutralized.

«Ήμουν στο φανάρι και το πρώτο πράγμα που είδα – ήταν ένας τύπος απέναντι στη διασταύρωση και ήταν ξαπλωμένος στην είσοδο ενός ξενοδοχείου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο WDRB, το τοπικό θυγατρικό κανάλι του Fox News.

Humphrey says the active shooter was dead upon police arrival.



5 people are dead, 6 transported to the hospital – including an officer with various injuries.



No active danger to the public at this time@LMPD will be answering questions at another update at 11:30 @WHAS11 pic.twitter.com/HBOf3Mdz3o