Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές Αρχές του Κεντάκι των ΗΠΑ, καθώς ένας ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από τράπεζα στο Λούιβιλ και στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη επειδή πρόκειται για ένα «περιστατικό με μαζικές απώλειες».

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο ένοπλος βρίσκεται έξω από την τράπεζα Old National στο Λούιβιλ του Κεντάκι και οι Αρχές που έχουν σπεύσει στο σημείο ζητούν από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, επειδή πρόκειται γιατί έχει ανοίξει πυρ και υπάρχουν «μαζικές απώλειες».

Το βρετανικό μέσο συμπληρώνει, επικαλούμενο τις συνομιλίες μεταξύ των αστυνομικών και του κέντρου μέσω ασυρμάτου, ότι το περιστατικό συνέβη στον πρώτο όροφο του 5όροφου κτηρίου της τράπεζας της μεγαλύτερης πόλης του Κεντάκι.

Όπως δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στα social media, τουλάχιστον 12 περιπολικά και 3 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο. Υπάρχουν φόβοι για πολλά θύματα, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν και πόσα είναι.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: Police responding to active shooter in downtown Louisville, Kentucky; everyone asked to avoid the area

pic.twitter.com/PTm1zWyZIa — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 10, 2023

Σε ανακοίνωσή της στο Twitter, η Louisville Metro Police του Κεντάκι επιβεβαιώνει τόσο την παρουσία ενόπλου στην τράπεζα όσο και ότι υπάρχουν πολλά θύματα. «Παρακαλούμε πολύ, μείνετε μακριά από την περιοχή».

We are confirming reports of an active aggressor in the 300 block of East Main. Please stay out of the area. There are multiple casualties. — LMPD (@LMPD) April 10, 2023

Για το περιστατικό έκανε tweet και ο δήμαρχος του Λούιβιλ, ο οποίος καλεί τους πολίτες να μην κυκλοφορήσουν στη γύρω περιοχή γιατί η κατάσταση είναι επικίνδυνη.