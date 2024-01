Ο Ντόναλντ Τραμπ «εκφοβίζει» τους Ρεπουμπλικανούς για να εξασφαλίσει το χρίσμα ώστε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο, κατήγγειλε χθες Κυριακή (28.1.2024) η Νίκι Χέιλι, η μοναδική εναπομείνασα αντίπαλός του στη διαδικασία.

Η Νίκι Χέιλι επίκρινε ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικανών επειδή θέλουν από πολύ νωρίς να δώσουν το χρίσμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια συνεχίζει την προσπάθειά της, παρά τις ήττες της στις ψηφοφορίες στην Άιοβα και στο Νιου Χάμσιρ και παρά την επιμονή του πρώην προέδρου της να ανακηρυχθεί η κούρσα λήξασα υπέρ του, κάτι που υποστηρίζουν και άλλα κομματικά στελέχη.

«Δεν μπορεί να επιβάλλει διά του εκφοβισμού» την ανάδειξή του σε υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου, με αντίπαλο τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε χθες η Νίκι Χέιλι στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό έπειτα από μόλις δυο πολιτείες» από τις 50 που θα ψηφίσουν, πρόσθεσε η Αμερικανίδα πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ – στο αξίωμα, που είναι ισότιμο με θώκο υπουργού στην αμερικανική κυβέρνηση, την είχε διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ – και πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας.

WATCH: GOP presidential candidate @NikkiHaley responds to Trump resurfacing “birther” attacks — this time, against her.



Haley: “When he feels insecure, he starts to rail … I would always tell him he was his own worst enemy. He’s proving that right now.” pic.twitter.com/82DZH7aQXT