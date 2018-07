Κέβιν Σπέισι: Ανοίγουν στόματα! Νέες καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης από άντρες

Ο Κέβιν Σπέισι κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από άλλους τρεις άντρες στο Λονδίνο. Τα τρία νέα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης τοποθετούνται χρονικά το 1996, το 2008 και το 2013.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε στο TMZ ότι ένας άντρας επικοινώνησε με τους αστυνομικούς τον Απρίλιο για να καταγγείλει τον διάσημο ηθοποιό. Είπε ότι του επιτέθηκε σεξουαλικά ο Κέβιν Σπέισι το 1996 στο Westminster.

Δύο ακόμα άντρες έκαναν παρόμοιες καταγγελίες τον Φεβρουάριο. Το ένα συμβάν έγινε στο Gloucester το 2013 και το άλλο στο Lambeth το 2008. Ο Κέβιν Σπέισι στο μεταξύ βρίσκεται υπό ποινική έρευνα στη Μασαχουσέτη, ενώ και το LA County DA εξετάζει και άλλες καταγγελίες σε βάρος του.

Οι νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα μετά την προβολή συνέντευξης του Guy Pearce στην Αυστραλία. Μίλησε για την τεταμένη σχέση του με τον Κέβιν Σπέισι στο σετ της ταινίας L.A. Confidential. Ο Guy Pearce ισχυρίζεται ότι ο Κέβιν Σπέισι συμπεριφέρθηκε ακατάλληλα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Υποστήριξε ότι είχε μια δύσκολη στιγμή με τον διάσημο ηθοποιό στο σετ. «Δύσκολο να μιλήσουμε για αυτό τη δεδομένη στιγμή. Απίστευτος ηθοποιός. Λίγο δύσκολες στιγμές με τον Κέβιν Σπέισι ναι. Ευτυχώς ήμουν 29 και όχι 14».

Η συγγνώμη του Κέβιν Σπέισι

Ήταν το 2017 που ο ηθοποιός Anthony Rapp αποκάλυψε ότι του επιτέθηκε σεξουαλικά ο ηθοποιός το 1986. Ήταν τότε 14 ετών και ο Κέβιν Σπέισι 26. Μετά τις καταγγελίες ο διάσημος ηθοποιός απομακρύνθηκε από τη δραματική σειρά του Netflix, House of Cards, και από την ταινία All The Money In The World.

Ο Κέβιν Σπέισι ζήτησε συγγνώμη από τον συνάδελφό του Anthony Rapp τον Οκτώβριο. Υποστήριξε ότι δεν θυμόταν το περιστατικό που είχε συμβεί πριν από 31 χρόνια. «Θαυμάζω πάρα πολύ τον Anthony Rapp ως ηθοποιό. Είμαι τρομοκρατημένος που ακούω την ιστορία του. Ειλικρινά δεν θυμάμαι το περιστατικό. Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Αλλά αν συμπεριφέρθηκα όπως περιγράφει, του χρωστάω την ειλικρινή συγγνώμη μου για τη βαθιά ανάρμοστη μεθυσμένη συμπεριφορά μου. Λυπάμαι για τα συναισθήματα που κουβαλούσε μέσα του όλα αυτά τα χρόνια».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει βρεθεί στο επίκεντρο για τουλάχιστον άλλες 10 καταγγελίες. Μπήκε σε κλινική απεξάρτησης από το σεξ στην Αριζόνα. Παρά τους διαρκώς αυξανόμενους ισχυρισμούς σε βάρος του, κατάφερε να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε επερχόμενη ταινία.

