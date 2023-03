Συμπλοκές ξέσπασαν σήμερα έξω από το μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, καθώς οι μοναχοί του μοναστηριού αψήφησαν την εντολή των ουκρανικών αρχών να το εγκαταλείψουν.

Το Κίεβο είχε διατάξει τους μοναχούς της Λαύρας των Σπηλαίων να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις του μοναστηριού μέχρι τις 29 Μαρτίου.

Η ουκρανική κυβέρνηση απoφάσισε να εκδιώξει τη μη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (UOC) από το μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων, εξαιτίας παραβιάσεων των συμβατικών υποχρεώσεών της. Η σύμβαση του ουκρανικού δημοσίου με το τμήμα αυτό της ορθόδοξης εκκλησίας που εξακολουθεί να υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, η οποία είχε συναφθεί το 2013, τερματίστηκε χθες 29η Μαρτίου, σύμφωνα με επιστολή του κρατικού φορέα διαχείρισης του χώρου, όπου λειτουργεί επίσης μουσείο από τα χρόνια του 1920.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε διάταγμα που είχε εκδώσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Δεκέμβριο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι η UOC είναι γεμάτη «κατάσκοπους».

Ministry of Culture files lawsuit due to obstruction of its commission's work in Kyiv-Pechersk Lavra https://t.co/U8CKmR83cb — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) March 30, 2023

Η Ουκρανία είναι σημαντική για τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς εκεί βρίσκονται ορισμένα από τα κυριότερα μοναστήρια της. Ωστόσο, στα τέλη Μαΐου του 2022, πτέρυγα της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις σχέσεις της με τη Ρωσία εξαιτίας της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τον Μάιο του 2019, εν μέσω διπλωματικών εντάσεων, τμήμα της ουκρανικής εκκλησίας που εκπροσωπείται από το Πατριαρχείο του Κιέβου διέκοψε τις σχέσεις με τη Μόσχα και δήλωσε πίστη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η Λαύρα των Σπηλαίων βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας. Οικοδομήθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα και θεωρείται το αρχαιότερο μοναστήρι στην Ουκρανία. Από το 1990 έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι εντάσεις σχετικά με την παρουσία ιερέων στο μοναστήρι έχουν αυξηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ώρες αφότου παρήλθε η προθεσμία έξωσης, μεσάνυχτα Τετάρτης, μέλη της UOC αρνήθηκαν την είσοδο σε εκπροσώπους κυβερνητικής επιτροπής που ήθελαν να επιθεωρήσουν κτίρια στο εκτεταμένο συγκρότημα της μονής με τον χρυσό τρούλο.

A little about why Ukrainians mostly support the termination of the agreement on the lease of the Kyiv-Pechersk Lavra by the Orthodox Church of the Moscow Patriarchate. Metropolitan Pavlo threatens to beat the journalist and refuses to say that Russia attacked Ukraine.#Ukraine️ https://t.co/zeEvwKrmKA — Just fake (@Politiksmall) March 30, 2023

Λίγο αργότερα, ξέσπασαν συμπλοκές κατά τις οποίες δημοσιογράφος του Reuters χτυπήθηκε και σπρώχτηκε από έναν άνδρα αγνώστου ταυτότητας, ενώ άλλη μία δημοσιογράφος απομακρύνθηκε από έναν κληρικό καθώς προσπαθούσε να τον πλησιάσει.

Κανείς δεν τραυματίστηκε.

A priest of the Moscow Patriarchate in the courtyard of the Kyiv-Pechersk Lavra pushed the journalist in response to her question and beat camera. pic.twitter.com/MCtQIpANQM — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 30, 2023

The Kyiv police launched a criminal investigation after journalists reported that a clergyman of the Kyiv-Pechersk Lavra damaged the cameraman's equipment while filming a news report, the National Police announced. pic.twitter.com/C81MJQG2pI — Hromadske Int. (@Hromadske) March 30, 2023

Ο υπουργός Πολιτισμού Ολεξάντρ Τκατσένκο καταδίκασε αργότερα τη «βίαιη» μεταχείριση των μελών της επιτροπής. Ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η ουκρανική κυβέρνηση υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και ότι οι προσπάθειες για επιθεώρηση των κτιρίων θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή.

Πριν από μια εβδομάδα ο ηγούμενος του μοναστηριού Λαύρα των Σπηλαίων, διαμήνυσε ότι οι μοναχοί δεν θα έφευγαν από το μοναστήρι, όπως είχαν διαταχθεί, καλώντας τους πιστούς να τους υπερασπιστούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκδίωξη είναι «χειρότερη» από τη σοβιετική καταστολή κατά του κλήρου το 1917, το 1937 και τη δεκαετία του 1960, όταν δεκάδες χιλιάδες ορθόδοξοι ιερείς στάλθηκαν στα γκουλάγκ ή εκτελέστηκαν.

«Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, μόνο βία, ο διάβολος είναι εδώ», είπε τότε ο Ουκρανός μητροπολίτης. «Δεν θα πετάξουμε πέτρες, απλώς θα προσευχηθούμε. Αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλεια γιατί θα έρθουν προβοκάτορες», τόνισε.

Τον Νοέμβριο, η ουκρανική υπηρεσία αντικατασκοπείας έκανε έρευνες στο μοναστήρι, που είναι επίσης ο τόπος κατοικίας του προκαθημένου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον οποίο χαρακτήρισε ύποπτο για σχέσεις με τη Ρωσία.

A nun of the russian Patriarchate in the Kyiv-Pechersk Lavra says that all Slavs nations are russians and we are one people. And the fact that the russians are killing Ukrainians is right, because Ukrainians are the devil's people and Ukrainians deserve it. pic.twitter.com/K6mk1YB2pb — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 30, 2023

Το Πατριαρχείο της Μόσχας αντέδρασε έντονα στην απόφαση της εκδίωξης της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το μοναστήρι, απόφαση στην οποία είδε την «κορύφωση της ανομίας» στην Ουκρανία.

Ενδεικτικό των τριβών που επικρατούν στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Βαρθολομαίος δήλωσε πριν από μια εβδομάδα ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μερίδιο ευθύνης για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και για τις απαγωγές παιδιών.