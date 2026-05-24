Κόσμος

Κίεβο: Σοβαρές ζημιές στο στούντιο του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από τις ρωσικές επιθέσεις

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βίαιη ρωσική επίθεση με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται» είπε η Τζόρτζια Μελόνι
Ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο
Ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο / REUTERS / Gleb Garanich
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ενδεχομένως το μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (23-24.05.2026) στο Κίεβο, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, προκαλώντας σοκ στην ευρωπαϊκή κοινότητα και όχι μόνο.

Εκτός από τους δεκάδες τραυματίες και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές σε υποδομές, κτίρια και εγκαταστάσεις, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο  «κατέστρεψαν μερικώς» το στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, όπως έγινε γνωστό από τους ιθύνοντές του.

«Το στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου ARD, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές και εν μέρει καταστράφηκε, πιθανόν από ένα ωστικό κύμα, που έσπασε τα τζάμια, κατέστρεψε αίθουσες και προκάλεσε την κατάρρευση τοίχων», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γερμανικό δίκτυο.

Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο εκείνη τη στιγμή, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.

 

Αυτή η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από μια ουκρανική επίθεση εναντίον ενός σχολείου σε μία κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε μια στρατιωτική απάντηση.

Στο Κίεβο, συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα στους δρόμους, πολυκατοικίες είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ένα εμπορικό κέντρο είχε καεί ολοσχερώς. Η δομική ακεραιότητα του κτιρίου που στεγάζει το στούντιο του ARD πρέπει να αξιολογηθεί.

«Παρά την έκταση των ζημιών, η απευθείας κάλυψη από την Ουκρανία συνεχίζεται: η παραγωγή και η ζωντανή μετάδοση θα διασφαλιστούν χάρη σε φορητές τεχνικές λύσεις και σε εναλλακτικά μέσα», συμπλήρωσε το ARD.

«Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είναι μαζικά και ανελέητα εδώ και χρόνια και αποτελούν μέρος της σκληρής πραγματικότητας της ζωής στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βασίλι Γκόλοντ, επικεφαλής του στούντιο του ARD στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τις σοκαριστικές και περιέγραψε τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik ως «μία ακόμη κλιμάκωση».

H επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, Τζόρτζια Μελόνι, καταδίκασε σθεναρά σήμερα τη νυχτερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών στόχων με τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βίαιη ρωσική επίθεση που έπληξε εκ νέου τις πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
97
89
77
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους - 4 νεκροί και 83 τραυματίες
Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με μαζικό κύμα πυραύλων και drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή και να τραυματιστούν τουλάχιστον 83 άτομα
Ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία
Σύντροφος του μοντέλου OnlyFans, Λίλι Φίλιπς, που κοιμήθηκε με 1.113 άντρες σε μία μέρα: «Στο τέλος πάντα επιστρέφει σε μένα»
Η ίδια η Φίλιπς περιέγραψε το εγχείρημα ως «οργανωμένο» και είπε ότι όσοι την ακολουθούν από παλιά καταλαβαίνουν ότι ήταν ένας στόχος που ήθελε πολύ να καταφέρει
Η Λίλυ Φίλιπς και το αγόρι της
5
Newsit logo
Newsit logo