Κίεβο: Σοβαρές ζημιές στο στούντιο του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από τις ρωσικές επιθέσεις

Ενδεχομένως το μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (23-24.05.2026) στο Κίεβο, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, προκαλώντας σοκ στην ευρωπαϊκή κοινότητα και όχι μόνο.

Εκτός από τους δεκάδες τραυματίες και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές σε υποδομές, κτίρια και εγκαταστάσεις, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο «κατέστρεψαν μερικώς» το στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, όπως έγινε γνωστό από τους ιθύνοντές του.

«Το στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου ARD, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές και εν μέρει καταστράφηκε, πιθανόν από ένα ωστικό κύμα, που έσπασε τα τζάμια, κατέστρεψε αίθουσες και προκάλεσε την κατάρρευση τοίχων», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γερμανικό δίκτυο.

Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο εκείνη τη στιγμή, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.

Die Ukraine hat einen der massivsten russischen Luftangriffe durchlebt. Hunderte Drohnen, Dutzende Raketen, Tote, Verletzte, heftige Zerstörung. Druckwellen haben auch das ARD-Studio Kyjiw erreicht. Unser Team ist zum Glück unverletzt. Die Statik des Gebäudes muss geprüft werden. pic.twitter.com/vpzzj2PnEi — Vassili Golod (@VassiliGolod) May 24, 2026

Αυτή η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από μια ουκρανική επίθεση εναντίον ενός σχολείου σε μία κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε μια στρατιωτική απάντηση.

Στο Κίεβο, συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα στους δρόμους, πολυκατοικίες είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ένα εμπορικό κέντρο είχε καεί ολοσχερώς. Η δομική ακεραιότητα του κτιρίου που στεγάζει το στούντιο του ARD πρέπει να αξιολογηθεί.

«Παρά την έκταση των ζημιών, η απευθείας κάλυψη από την Ουκρανία συνεχίζεται: η παραγωγή και η ζωντανή μετάδοση θα διασφαλιστούν χάρη σε φορητές τεχνικές λύσεις και σε εναλλακτικά μέσα», συμπλήρωσε το ARD.

«Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είναι μαζικά και ανελέητα εδώ και χρόνια και αποτελούν μέρος της σκληρής πραγματικότητας της ζωής στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βασίλι Γκόλοντ, επικεφαλής του στούντιο του ARD στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τις σοκαριστικές και περιέγραψε τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik ως «μία ακόμη κλιμάκωση».

H επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, Τζόρτζια Μελόνι, καταδίκασε σθεναρά σήμερα τη νυχτερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών στόχων με τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βίαιη ρωσική επίθεση που έπληξε εκ νέου τις πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.