Ο Ζελένσκι προειδοποιεί: Η Ρωσία ετοιμάζει αντίποινα στην Ουκρανία με τον βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik

Στους 18 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε φοιτητικό κοιτώνα στην – ελεγχόμενη από την Ρωσία – περιφέρεια του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε την οργή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε εντολή ώστε η Ρωσία να εξαπολύσει αντίποινα στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ισχυρίζεται σήμερα (23.05.2026) επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης πως ο ρωσικός στρατός ετοιμάζει πλήγμα με τον περίφημο βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik.

«Βλέπουμε ενδείξεις προετοιμασίας για ένα συνδυασμένο πλήγμα στο ουκρανικό έδαφος, του Κιέβου περιλαμβανομένου, με χρήση διάφορων τύπων οπλισμού. Τα συγκεκριμένα όπλα μέσου βεληνεκούς μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο πλήγμα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X αναφερόμενος στον προηγμένο ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik.

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information.



We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Η Ρωσία έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές στην Ουκρανία με τον Oreshnik, έναν πύραυλο για τον οποίο ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καυχηθεί πως είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί λόγω της ταχύτητάς του, η οποία φέρεται ότι είναι δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου.

Ο Πούτιν έδωσε διαταγή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν επιλογές για αντίποινα εναντίον της Ουκρανίας αφού η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι στοχοθέτησε εσκεμμένα με drones ένα κολέγιο εκπαίδευσης δασκάλων στην πόλη Σταρομπίλσκ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αρνήθηκαν ότι ευθύνονται για την επίθεση, λέγοντας ότι έπληξαν στην περιοχή αυτή, που απέχει 65 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, μια ελίτ μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ότι συμμορφώνονται με το διεθνή ανθρωπιστικό νόμο.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και χαρακτήρισε το πλήγμα «τρομοκρατική ενέργεια».

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 18, επικαλούμενο το υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Τρεις άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Ο Λεονίντ Πασέσνικ, επικεφαλής της διορισμένης από τους Ρώσους διοίκησης στην περιφέρεια, δημοσιοποίησε έναν προκαταρκτικό κατάλογο με στοιχεία για τα 21 θύματα.

Είναι κυρίως γυναίκες και το νεότερο είχε μόλις κλείσει τα 18. Δημοσιοποίησε επίσης ένα κατάλογο 41 τραυματιών, ο νεότερος από τους οποίους είναι 15 ετών.

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε χθες Παρασκευή (22.05.2026) από τη Ρωσία, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για εγκλήματα πολέμου αναφορικά με το επεισόδιο αυτό, ενώ η Ουκρανία υποστήριξε πως πρόκειται για αβάσιμο ισχυρισμό που δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Μερικές χώρες ζήτησαν να υπάρξει πρόσβαση επιτόπου ενώ αξιωματούχοι του ΟΗΕ επέκριναν όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, θυμίζοντας μια ρωσική πυραυλική επίθεση αυτή την εβδομάδα εναντίον αποθήκης του ΟΗΕ στην Ουκρανία που στοίχισε τη ζωή σε δύο εργάτες και κατέστρεψε βοήθεια αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων.