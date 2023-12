Τους 131 έχει φτάσει ο απολογισμός των νεκρών από το σεισμό στην Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους εν μέσω πολικού ψύχους.

Ο σεισμός έπληξε στις τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου περιοχή της Κίνας που βρίσκεται κάπου 1.300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Τουλάχιστον 113 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Γκανσού και άλλοι 18 στη γειτονική επαρχία Τσινγκάι.

Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης και επείγουσες επισκευές «παραμένουν σε εξέλιξη», τόνισε η ίδια πηγή.

Πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό που πλήττει την ασιατική χώρα έπειτα από εκείνον στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά) το 2014, όταν οι αρχές έκαναν λόγο για 600 νεκρούς.

Τρομακτικός σεισμός 7,9 βαθμών το 2008 είχε αφήσει πίσω πάνω από 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους, ανάμεσά τους 5.335 μαθητές και μαθήτριες σχολείων.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε τη Δευτέρα πως ο σεισμός ήταν ισχύος 5,9 βαθμών και έγινε σε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιομέτρων, ενώ εντόπισε το επίκεντρό του περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Λαντσόου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Γκανσού.

