Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ μπήκε μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Σανγκάης στην Κίνα και άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβρισκε μπροστά του. Βίντεο που κυκλοφόρησαν από το αιματηρό περιστατικό δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν αλλόφρονες, ενώ οι τραυματίες μεταφέρονται αιμόφυρτοι από τους γιατρούς.

Σημειώνεται πως πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που καταγράφεται στην πόλη αυτή της Κίνας μετά την άρση του lockdown στις αρχές Ιουνίου. Η αστυνομία έσπευσε στο νοσοκομείο Ρουιζίν αφού δέχθηκε κλήσεις για την επίθεση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές χάους να εκτυλίσσονται στο νοσοκομείο, καθώς ασθενείς προσπαθούσαν να βγουν από το κτίριο, ενώ γιατροί έτρεχαν για να σωθούν μαζί με τους ασθενείς τους, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονταν σε αναπηρικά αμαξίδια ή ράντζα.

2/N Video showing patient rushing out for life from the Indiscriminate killing in Ruijin hospital 瑞金医院pic.twitter.com/87UcvMCX3l