Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στην Κίνα, με τον απολογισμό να είναι τρεις νεκροί και έξι τραυματίες, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία αναφέρει πως την επίθεση έκανε ένας 48χρονος σε νηπιαγωγείο της επαρχίας Jianxi, ο οποίος φορούσε καπέλο και μάσκα.

Ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

A terrorist incident occurred in Ji’an, Jiangxi. Some children were killed with knives, and many people were injured. pic.twitter.com/B3ChywKTB0