Κίνα: Φρίκη! «Θέρισε» ζωές και τον «εξουδετέρωσαν»! Προσοχή, σκληρές εικόνες

Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του από πρόθεση πάνω σε πλήθος σε πόλη της κεντρικής Κίνας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, πριν πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Η επίθεση στην Κίνα διαπράχθηκε περί τις 06:00 τοπική ώρα (περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας) στην κοινότητα Ζαογιάνγκ, στην επαρχία Χουμπέι, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια για τα πιθανά κίνητρα του οδηγού.

GRAPHIC: Car crushes to death 6 people in Central China, driver shot dead by local police pic.twitter.com/WqG00fT0LM

— Khalid khi (@khalid_pk) March 22, 2019