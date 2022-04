Μία πολυκατοικία οχτώ ορόφων κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής σε επαρχία της Κίνας, ενώ δεκάδες εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Το οκταώροφο κτίριο (όχι εξαώροφο όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως από τις αρχές) κατέρρευσε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Τσανγκσά. Στο κτίριο στεγάζονταν ένα ξενοδοχείο, διαμερίσματα και ένας κινηματογράφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι μέχρι αργά το Σάββατο (τοπική ώρα), ενώ δυνάμεις διάσωσης δεν μπορούν να προσεγγίσουν 39 ακόμη ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θάνατοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Changsha City in #China‘s Hunan Province, a residential building suddenly collapsed. Dead tolls data is still censored. pic.twitter.com/C95csZzLNJ