Πολλά έχουν γραφτεί μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο στο οποίο φαίνεται ο πρώην ηγέτης της Κίνας Χου Τζιντάο να απομακρύνεται, παρά την θέλησή του, από την τελετή λήξης του Συνεδρίου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Κινεζικά ΜΜΕ αρχικά υποστήριξαν πως η αιτία της απροσδόκητης αυτής σκηνής ήταν μια ξαφνική αδιαθεσία του πρώην προέδρου. Λίγοι όμως φαίνεται να πίστεψαν αυτόν τον ισχυρισμό…

Η αλλόκοτη απομάκρυνση του προκατόχου του Σι Τζινπίνγκ, του 79χρονου Χου Τζιντάο, από την τελετή λήξης του 20ου Συνεδρίου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως ήταν αναμενόμενο τράβηξε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ, τα οποία δεν στάθηκαν στην ημι-επίσημη δικαιολογία της «αδιαθεσίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικονομική εφημερίδα Nikkei Asia αναλύει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τη σκηνή που έκανε τον γύρο του κόσμου. Σε άρθρο με τίτλο «Ετοιμαζόταν ο Χου Τζιντάο να εκφράσει δυσαρέσκεια;», ο συντάκτης Katsuji Nakazawa υποστηρίζει πως μάλλον ο πρώην ηγέτης της Κίνας ετοιμαζόταν να εκφράσει την διαφωνία του με τον Σι Τζινπίνγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Σάββατο, την τελευταία μέρα του εθνικού συνεδρίου, όλα τα μέλη της ηγετικής ομάδας κάθονταν στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου του Λαού, αποφεύγοντας την οπτική επαφή με τον Χου», αναφέρουν πηγές της εφημερίδας Nikkei Asia. «Αυτό που φοβόντουσαν όλοι ήταν να τους σταματήσει ο Χου και να τους εκφράσει τη γνώμη του. Όποιο θέμα προς συζήτηση κι αν επέλεγε να θίξει, εκείνοι δεν ήθελαν να το ακούσουν. Στην πραγματικότητα, το να τους δει κάποιος να μιλούν με τον Χου και να δίνουν πιθανώς λάθος απάντηση, ήταν ένα σημαντικό πολιτικό ρίσκο. Όλοι τους ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί. Αυτό που είχε στο μυαλό του ο Χου ήταν ξεκάθαρο σε όλους: καταπιεσμένη δυσαρέσκεια για τον Σι», γράφει ο συντάκτης της οικονομικής εφημερίδας.

Και συνεχίζει: «Ωστόσο κάτι πήγαινε στραβά εδώ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας είναι γνωστό για την αυστηρή του πειθαρχία. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Χου, πρώην ηγέτης του κόμματος, δεν θα χαλούσε τη μεγάλη στιγμή του Σι εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Έτσι κι αλλιώς, οι αξιωματούχοι που έχουν αποσυρθεί δεν κάνουν συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Ακόμα και και σε κλειστούς κύκλους όμως, δεν φέρονται με τρόπο που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εξουσία του τωρινού ηγέτη. Εδώ όμως μπορεί να συνέβαινε κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Πιθανόν να είναι αλήθεια ότι ο Χου δεν αισθανόταν καλά κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου. Ακριβώς όμως επειδή δεν αισθανόταν καλά, υπήρχε η πιθανότητα να “ξεφύγει” η συμπεριφορά του».

At the Congress of the Communist Party of #China there was an unpleasant incident: The former leader of China, 79-year-old #HuJintao was escorted out of the hall by men in civilian clothes.



The cause of the scandal could be political differences between Hu Jintao and Xi Jinping. pic.twitter.com/55n7JnHtYU