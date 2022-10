Λίγες ώρες αφού ο πρώην ηγέτης της Κίνας Χου Τζιντάο απομακρύνθηκε, παρά την θέλησή του, από την τελετή λήξης του Συνεδρίου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αιτία της απροσδόκητης αυτής σκηνής ήταν ότι ο πρώην πρόεδρος «δεν αισθανόταν καλά».

«Ο Χου Τζιντάο επέμεινε να παρευρεθεί στην τελετή λήξης παρά το γεγονός ότι πρόσφατα βρισκόταν σε ανάρρωση», διαβεβαιώνει το πρακτορείο Νέα Κίνα στο Twitter.

«Καθώς δεν αισθανόταν καλά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η ομάδα του, για το καλό της υγείας του, τον συνόδευσε σε διπλανή αίθουσα για να ξεκουραστεί. Τώρα, είναι πολύ καλύτερα», διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ομως, η σκηνή, που μαγνητοσκοπήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δεν μεταδόθηκε από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, που δεν αναφέρθηκαν αρχικά στο θέμα. Παράλληλα, κάθε πρόσφατη αναφορά στο όνομα του πρώην προέδρου λογοκρίθηκε και απαλείφθηκε από το κινεζικό Ιντερνετ.

Ο 79χρονος Χου Τζιντάο, πρόεδρος της Κίνας από το 2003 μέχρι το 2013, θεωρείται μεταρρυθμιστής.

Η θέση του κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου ήταν δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ στο Μέγαρο του Λαού. Στο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή του το AFP εμφανίζονται μέλη του προσωπικού να τον καλούν να σηκωθεί από την θέση του. Ενας υπάλληλος προσπαθεί να τον πιάσει από το χέρι, αλλά εκείνος αρνείται. Ο ίδιος άνθρωπος προσπαθεί να τον σηκώσει από τις μασχάλες, αλλά ο προκάτοχος του Σι Τζινπίνγκ, φανερά εξασθενημένος, συνεχίζει να αντιστέκεται.

Ο Χου Τζιντάο προσπαθεί να πάρει μαζί του έγγραφα που είναι τοποθετημένα στο έδρανό του, που φαίνεται ότι ανήκουν στον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος τα κρατάει με δύναμη.

Ακολουθεί μία συνομιλία διάρκειας σχεδόν ενός λεπτού ανάμεσα στο μέλος του προσωπικού και τον Χου Τζιντάο.

Τελικά, ο πρώην πρόεδρος πείθεται να βγει από την αίθουσα, εμφανώς χωρίς την θέλησή του, και συνοδεύεται προς την έξοδο, αφήνοντας μία κενή θέση δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ.

Την ώρα που σηκώνεται, ο Χου Τζιντάο απευθύνεται στον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος του απαντά χωρίς να τον κοιτάζει, και στον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ, τον οποίο χτυπά φιλικά στον ώμο.

Τα μέλη του προσωπικού είναι ανέκφραστα.

