Κίνα: Πέθανε ο 10χρονος μαθητής Ιαπωνικού σχολείου που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 10χρονος μαθητής που έπεσε χτες Τετάρτη (18.09.2024) θύμα επίθεσης με μαχαίρι σε Ιαπωνικό σχολείο της Σενζέν στην Κίνα

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το θύμα ήταν ένας μαθητής 10 ετών και δέχτηκε την επίθεση χθες στον δρόμο προς το σχολείο του στις 08:00 το πρωί. Ο 44χρονος ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι συνελήφθη επιτόπου από τις αρχές. Το παιδί πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όπως είπε στους δημοσιογράφους η υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, Γιόκο Καμικάουα.

«Θεωρώ υπερβολικά σοβαρό το περιστατικό», είπε και πρόσθεσε: «Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν σε καμία χώρα. Αυτό που με θλίβει ακόμη περισσότερο είναι ότι αυτή η ειδεχθής ενέργεια διαπράχτηκε εις βάρος ενός παιδιού που πήγαινε στο σχολείο».

Η Ιαπωνία έχει ζητήσει από την Κίνα να της παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις για το περιστατικό και να λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, είπε η ίδια.

Ο πατέρας του αγοριού είναι Ιάπωνας πολίτης, ενώ η μητέρα του Κινέζα υπήκοος, όπως είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λιν Σιάν, ο οποίος πρόσθεσε ότι η επίθεση είναι “μεμονωμένη” υπόθεση.

«Η Κίνα και η Ιαπωνία βρίσκονται σε επικοινωνία σχετικά με την υπόθεση», πρόσθεσε ο Λιν. Το Πεκίνο εξέφρασε σήμερα τη «θλίψη» του για την τραγωδία αυτή τα κίνητρα της οποίας είναι ακόμη ασαφή.

Χθες τη νύχτα, μετά τον θάνατο του παιδιού, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Μασατάκα Οκάνο κάλεσε τον πρεσβευτή της Κίνας στην Ιαπωνία Γου Σιανγκάο για να του εκφράσει τη «σοβαρή ανησυχία» του.

