Σχεδόν 50 χωρικοί καταπλακώθηκαν από κατολίσθηση στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις των Αρχών, τις οποίες μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 05:51 (τοπική ώρα· χθες Κυριακή 21.1.2024 στις 23:51 ώρα Ελλάδας), στο χωριό Λιανγκσούι, στην κομητεία Τζενσιόνγκ της επαρχίας της Κίνας, όπου τουλάχιστον «44 άνθρωποι θάφτηκαν σε 18 σπίτια» από την κατολίσθηση, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο από την πλευρά του κάνει λόγο για 47 αγνοούμενους.

«Πάνω από 200 κάτοικοι (της κοινότητας) απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, 10 μηχανήματα έργου, 33 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος και πάνω από 200 μέλη σωστικών συνεργείων κινητοποιήθηκαν» για την επιχείρηση, ανέφερε το CCTV.

An unknown number of villagers were buried in a landslide in China's Yunnan early Monday. Search and rescue for the missing is underway. #China pic.twitter.com/QkrTkKwViY — China Xinhua News (@XHNews) January 22, 2024

A total of 47 people were buried in a landslide that struck China's Yunnan on Monday. More than 200 rescuers together with 33 firefighting vehicles and 10 loading machines were mobilized to search for the missing. #landslide pic.twitter.com/yTf6yoK3a2 — China Xinhua News (@XHNews) January 22, 2024

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν στην ιστοσελίδα Douyin διακρίνονται ορεινό χωριό καλυμμένο από χιόνι και σπίτια θαμμένα από αυτή που μοιάζει να ήταν κατολίσθηση βράχων και γης.

The cold wave brought violent snowstorms to southern China. The snow accumulation in Xinhua, Hunan broke the record with 29cm, and the snowfall area pushed southward to 25N! Guangdong and Guangxi, where it rarely snows, are also snowing heavily! pic.twitter.com/bi7Xk6dWpu — Jim yang (@yangyubin1998) January 22, 2024

Οι κατολισθήσεις είναι συχνές σε ορεινές περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας, ιδίως έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις.

