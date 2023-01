Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών που θάφτηκαν από τη χιονοστιβάδα, που σημειώθηκε στο Θιβέτ το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι κινεζικές αρχές, 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της χιονοστιβάδας σε οροσειρά του Θιβέτ.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης – στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.300 στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές – ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Η χιονοστιβάδα σχηματίστηκε στην έξοδο μιας σήραγγας σε δρόμο που συνδέει την πόλη Νιινγκτσί, στην κομητεία Μεντόγκ, με την κομητεία Μαϊνλίνγκ στο νοτιοανατολικό Θιβέτ, εγκλωβίζοντας ανθρώπους και αυτοκίνητα.

Οι χιονοστιβάδες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στα Ιμαλάια. Τον Οκτώβριο, τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία όταν σχηματίστηκε χιονοστιβάδα στο βόρειο κρατίδιο Ουταραχάντ.

At least eight people were killed in an #avalanche in the city of Linzhi in Southwest China's #Tibet region. pic.twitter.com/5OnvUT7Rv4