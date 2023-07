Τουλάχισταν 11 ήταν τα θύματα της κατέρρευσης οροφής γυμναστηρίου σε δευτεροβάθμιο σχολείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά κινεζικά ΜΜΕ.

Πολλά από τα θύματα της τραγωδίας στην Κίνα ενδέχεται να ήταν έφηβες μαθήτριες, μέλη της ομάδας βόλεϊ του σχολείου που είχε προπόνηση στο γυμναστήριο την ώρα της καταστροφής.

Η οροφή στο γυμναστήριο του σχολείου κατέρρευσε χθες Κυριακή (23.7.2023) λίγο πριν από τις 15:00 (τοπική ώρα – 10:00 ώρα Ελλάδας) στην Τσιτσιχάρ, στην επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η Τσιτσιχάρ βρίσκεται περίπου χίλια χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της Κίνας, του Πεκίνου και είναι σε μικρή απόσταση από τη Μογγολία και τη ρωσική Άπω Ανατολή.

«Συνολικά, 11 άνθρωποι είναι νεκροί στο δυστύχημα και διενεργείται έρευνα», ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV της Κίνας για την τραγωδία με την κατάρρευση οροφής σχολικού γυμναστηρίου.

#UPDATE 11 people were confirmed dead after the roof of a school gymnasium collapsed Sunday in Qiqihar City, northeast China’s Heilongjiang Province. pic.twitter.com/gFD8wVhpAE