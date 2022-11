Μνήμες από τη σφαγή στην πλατεία Τιέν Αν Μεν το 1989 «ξυπνά» η εμφάνιση των τανκς στους δρόμους πόλεων της Κίνας, όπως η Σανγκάη, η Γουχάν και η Χανγκτσόου, από ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν στα social media και φαίνεται να φανερώνουν ότι οι Αρχές είναι έτοιμες να λάβουν άλλου είδους μέτρα για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Σε όλη την Κίνα έχουν ξεσπάσει εδώ και λίγες ημέρες διαδηλώσεις από τους πολίτες κατά της πολιτικής της «μηδενικής COVID» που ακολουθούν οι Αρχές, επειδή έχουν αυξηθεί τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε σκληρά lockdown.

Οι πρωτοφανείς αυτές διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει και κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του προέδρου της, του Σι Τζινπίνγκ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να απαντήσει σε αυτό το κύμα διαδηλώσεων με ξεκάθαρα μηνύματα επίδειξης ισχύος, βγάζοντας τα τανκς στους δρόμους της πόλης.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες σε έκταση διαδηλώσεις από αυτές του 1989 στο Πεκίνο και την πλατεία Τιέν Αν Μεν, όταν είχαν βγει και τότε τα τανκς στους δρόμους της πόλης και ένας φοιτητής είχε σταθεί μπροστά τους, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές που απαθανατίστηκαν στα χρονικά.

Σύμφωνα με όσα γράφουν οι χρήστες των social media, οι περισσότερες μετακινήσεις των τανκς γίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπήρξαν, όμως, πολίτες που τα είδαν σε κεντρικούς δρόμους μες στο μεσημέρι. Άλλωστε, οι Αρχές έχουν καλέσει επανειλημμένα για την καταστολή των διαδηλώσεων, τις οποίες αποδίδουν σε ξένες επιρροές και τις αποκαλούν «εχθρικές δυνάμεις».

