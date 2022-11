Ένα πρωτοφανές… high tech κυνηγητό «παίζουν» οι Αρχές της Κίνας με τους διαδηλωτές κατά της πολιτικής της «μηδενικής COVID», αφού όσοι πολίτες αντιτίθενται στα σκληρά περιοριστικά μέτρα χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών και πλατφόρμες των social media για να συνεννοηθούν για τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα.

Αν και το ίντερνετ στην Κίνα περνάει ακραία λογοκρισία, οι διαδηλωτές έχουν βρει τρόπο να διαδίδουν τα μέρη και τους τρόπους που θα προχωρήσουν σε περισσότερες κινητοποιήσεις κατά της πολιτικής της «μηδενικής COVID», μέσω dating apps και πλατφόρμες social media που έχουν μπλοκαριστεί στην ενδοχώρα.

Τα βίντεο, οι φωτογραφίες και οι λογαριασμοί των διαδηλωτών κατέκλυσαν τον κινεζικό κυβερνοχώρο και αρκετοί ακτιβιστές από τον υπόλοιπο κόσμο τα «έσωσαν» και τα ανέβασαν σε άλλες πλατφόρμες, πριν προλάβουν να τα σβήσουν οι λογοκριτές.

Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους πολλών κινεζικών πόλεων για τρεις ημέρες από την περασμένη Παρασκευή (25.11.2022) σε μια ένδειξη πολιτικής απείθειας που παρατηρείται για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που βρίσκεται στην εξουσία ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Human’s crave freedom.



We must stand with the people of China. God bless them.pic.twitter.com/mM8uzcHg8V — Collin Rugg (@CollinRugg) November 27, 2022

Η οργή των πολιτών για την αυστηρή πολιτική της μηδενικής COVID γιγαντώνεται σχεδόν τρία χρόνια μετά την εμφάνιση του κορονοϊού στην πόλη Γουχάν της κεντρικής Κίνας, αλλά η σπίθα που προκάλεσε το κύμα των διαδηλώσεων ήταν μια φονική πυρκαγιά σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ουρούμτσι της δυτικής Κίνας.

Οι αρχές αρνούνται τις κατηγορίες που διατυπώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εξαιτίας του lockdown οι ένοικοι δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την πυρκαγιά, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τις διαδηλώσεις στους δρόμους του Ουρούμτσι, βίντεο από τις οποίες αναρτήθηκαν στις εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Weibo και Douyin.

Οι λογοκριτές επιχείρησαν να τα σβήσουν γρήγορα αλλά χρήστες τα κατέβασαν και τα ανέβασαν εκ νέου, όχι μόνο στα κινεζικά social media αλλά και στα απαγορευμένα στην Κίνα Twitter και Instagram.

The real China!!!People in Xinjiang have been quarantined for more than 100 days #China 🙏🙏please help Chinese😭😭😭we are so hopeless.#新疆疫情 #新疆火灾 pic.twitter.com/cSRbojvJY0 — explicit. (@iris05100630) November 25, 2022

Κάτοικοι άλλων πόλεων και φοιτητές σε πανεπιστημιουπόλεις ανά την Κίνα διοργάνωσαν στη συνέχεια συγκεντρώσεις, οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν και ανέβηκαν στο διαδίκτυο.

Από τη μεριά τους, τα κρατικά ΜΜΕ δεν αναγνωρίζουν καν τις διαδηλώσεις ενώ η κυβέρνηση έχει πει ελάχιστα σχετικά με αυτές. Ειδικότερα, το κινεζικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε σήμερα (29.11.2022), μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, ότι η Κίνα είναι μια χώρα όπου προστατεύονται το κράτος δικαίου και όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών της, αλλά ότι αυτά θα πρέπει να ασκούνται στο πλαίσιο του νόμου.

Παράλληλα, ένας ανώτερος αξιωματούχος Υγείας της Κίνας δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες των πολιτών για τα μέτρα ανάσχεσης της COVID πηγάζουν από τον υπερβάλλοντα ζήλο με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται και όχι από τα ίδια τα μέτρα.

Συντεταγμένες με κωδικούς και VPN

Οι διαδηλωτές που επικοινωνούν μέσω της δημοφιλέστερης αλλά εξαιρετικά λογοκριμένης εφαρμογής WeChat διατηρούν τις πληροφορίες στο ελάχιστο, σύμφωνα με διαδικτυακές συζητήσεις στρατηγικής που είδε το Reuters.

Οι τοποθεσίες των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων δίνονται χωρίς εξήγηση ή μεταδίδονται με συντεταγμένες χάρτη ή με έναν χάρτη που διακρίνεται αμυδρά στο φόντο μιας ανάρτησης.

The protests in China seems to be fizzling out faster than a wet firecracker



This protest in Guangzhou, you see 5 protesters being scolded by locals, as the police and onlookers enjoy the show



Here's what they said…🧵 pic.twitter.com/ZFyZJ57krk — Zhao DaShuai 无条件爱国🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 29, 2022

Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε λογισμικό εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για να ξεπεράσουν το τείχος προστασίας (firewall) της Κίνας και να χρησιμοποιήσουν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λένε ότι οι πολίτες έχουν δημιουργήσει ομάδες στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για να μοιράζονται πληροφορίες για τις πόλεις τους, ενώ οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων εφαρμογών γνωριμιών χρησιμοποιούνται επίσης με την ελπίδα ότι υφίστανται λιγότερο έλεγχο, σύμφωνα με έναν διαδηλωτή από το Πεκίνο που αρνήθηκε να κατονομαστεί, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποιούν επίσης πλατφόρμες για να μοιράζονται συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σύλληψής τους, όπως με ποιό τρόπο να σβήνουν δεδομένα από ένα τηλέφωνο.

Η αστυνομία ελέγχει τα τηλέφωνα για VPN και για την εφαρμογή Telegram, λένε κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι παρωδίες των διαδηλωτών για την κυβέρνηση

Ένας λογαριασμός στο Twitter με σχεδόν 700.000 ακολούθους που ονομάζεται «Ο Δάσκαλος Λι δεν είναι ο δάσκαλός σου», έχει αποσπάσει μεγάλη προσοχή για τη δημοσίευση βίντεο διαμαρτυρίας από όλη την Κίνα. Κάποια στιγμή την Κυριακή ο λογαριασμός ανέφερε: «Προς το παρόν, υπάρχουν πάνω από δώδεκα αιτήσεις κάθε δευτερόλεπτο».

Οι χρήστες του διαδικτύου προσπαθούν επίσης να ξεφύγουν από τους λογοκριτές με παρωδίες πατριωτικών αναρτήσεων ή με αυτές που δείχνουν ένα κενό τετράγωνο, μια αναφορά στο λευκό φύλλο χαρτιού– σύμβολο διαμαρτυρίας που έχουν υιοθετήσει οι Κινέζοι.

Μια ανάρτηση, που έγινε viral στην εφαρμογή WeChat της Κίνας, που χρησιμοποιείται από περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες, επαναλάμβανε τη λέξη «καλό» για κάθε γραμμή, προφανώς χλευάζοντας την τάση των αρχών και των κρατικών μέσων ενημέρωσης να παρουσιάζουν τα πάντα θετικά. Η ανάρτηση κοινοποιήθηκε ευρέως προτού εξαφανιστεί.

Things are getting wild in China.



pic.twitter.com/3W9euks3K1 — ALX 🇺🇸 #BringThemBack  (@alx) November 27, 2022

Ορισμένοι χρήστες του WeChat έχουν δημοσιεύσει αποσπάσματα από δηλώσεις ηγετών όπως ο Μάο Τσετούνγκ και ο Σι, που εκφράζουν υποστήριξη για την ελευθερία του λόγου ή για τη λαϊκή εξέγερση σε ομιλίες που γίνονται υπό διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες πλέον φαίνονται κατάλληλες για τους πολέμιους της πολιτικής της μηδενικής COVID.

«Τώρα ο κινεζικός λαός έχει οργανωθεί και δεν πρέπει να τα βάλουμε μαζί του», λέει ο Σι σε ένα απόσπασμα από μια ομιλία του 2020 για τον εορτασμό της 70ης επετείου από την είσοδο της Κίνας στον πόλεμο της Κορέας, η οποία αναδημοσιεύτηκε ευρέως χθες Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ