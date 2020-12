Κίνημα στις ΗΠΑ θεωρεί τον Όμηρο σεξιστή και τον «κόβει» από τα σχολεία

Σφοδρές αντιδράσεις στον χώρο της Παιδείας στις ΗΠΑ φαίνεται να έχει προκαλέσει το σύνθημα #DisruptTexts με το οποίο ιδεολόγοι, δάσκαλοι σε σχολεία αλλά και «ταραξίες» του Τwitter διαδίδουν θεωρίες κατά των κλασικών κειμένων. Κατά τους υποστηρικτές αυτού του κινήματος, κάποια κείμενα -ανάμεσά τους και ο Όμηρος– περιγράφουν περιστατικά βίας, ρατσισμού και μισογυνισμού.

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Wall Street Journal», στόχος του κινήματος είναι η παρεμπόδιση των Αμερικανών μαθητών από την πρόσβαση τους σε έργα κλασικής Λογοτεχνίας. Οι υποστηρικτές του #DisruptTexts θεωρούν ότι έργα κλασικής Λογοτεχνίας, όπως ο Βασιλίας Ληρ ή η Οδύσσεια, δεν έχουν να προσφέρουν στην παιδαγωγική διαδικασία καθώς γράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια. Μάλιστα, πολλά από αυτά, όπως λένε, περιγράφουν περιστατικά βίας, ρατσισμού, μισογυνισμού που αφορούσαν παρωχημένες πλέον κοινωνίες και, όπως υποστηρίζουν, «μπερδεύουν» ψυχολογικά μεταδίδοντας λάθος μηνύματα συμπεριφοράς.

From @WSJopinion: Under the slogan #DisruptTexts, critical-theory ideologues, schoolteachers and Twitter agitators are purging and propagandizing against classic texts—everything from Homer to F. Scott Fitzgerald to Dr. Seuss, writes @MeghanGurdon https://t.co/myPTCyJWxC