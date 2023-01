Συνθήκες πολέμου επικράτησαν στην Κουλιακάν της Πολιτείας της Σιναλόα του Μεξικού προκειμένου να συλληφθεί ο γιος του Ελ Τσάπο (Οβίδιο Γκουζμάν) αλλά και μετά τη σύλληψή του.

Βίντεο που έχουν ανέβει από κατοίκους της πόλης αλλά και άτομα των δυνάμεων ασφαλείας του Μεξικού, δείχνουν σκηνές βγαλμένες από ταινία, με μεγάλη δύναμη του στρατού και της αστυνομίας να επιχειρεί για τη σύλληψη του γιου του Ελ Τσάπο, θυμίζοντας έντονα… Narcos.

Σε αυτά φαίνεται αρχική η «παρέλαση» τανκ και βαρέων οχημάτων στην Κουλιακάν, αφού ήξεραν πως δεν πάνε απλά για σύλληψη αλλά σε πόλεμο, αλλά και η στιγμή της κινηματογραφικής σύλληψης.

Μάλιστα αυτό επιβεβαιώνει και άλλο βίντεο με τους κακοποιούς της συμμορίας μέσα σε αυτοκίνητο, οι οποίοι φορούσαν μάσκες όπως αυτές της συμμορίας του Τζόκερ στο «Batman: The Dark Knight», όταν λήστευαν την τράπεζα.

In an act of terrorism, a war has broken out between Mexican Defense Forces and the Sinaloa Cartel in Culiacan in response to the arrest of El Chapo’s son. Where the cartel has now been shooting at commercial airliners with 50-caliber weapons; some arguing provided by the ATF. pic.twitter.com/GDjOQ8VKyl