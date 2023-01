Χάος επικρατεί στο Κουλιακάν της Πολιτείας της Σοναλόα του Μεξικό μετά την σύλληψη του Οβίδιο Γκουσμάν, γιου του φυλακισμένου βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν.

Ένα αεροπλάνο που επρόκειτο να αναχωρήσει από το Κουλιακάν, στην Πολιτεία της Σιναλόα, χτυπήθηκε από πυρά σήμερα το πρωί, ωστόσο κανένας επιβάτης, ούτε εργαζόμενος στο αεροδρόμιο δεν έπαθε το παραμικρό, ανακοίνωσε η μεξικανική αεροπορική εταιρεία Aeromexico.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυρά στο αεροδρόμιο του Κουλιακάν, το οποίο στη συνέχεια έκλεισε, εν μέσω ταραχών στην πόλη.

Πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι νωρίτερα συνελήφθη στην πόλη αυτήν ο Οβίδιο Γκουσμάν, γιος του φυλακισμένου βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν.

Η είδηση για τη σύλληψη του Οβίδιο κυκλοφόρησε έπειτα από μια νύχτα ταραχών στην πόλη Κουλιακάν, στην Πολιτεία Σιναλόα του βόρειου Μεξικού, όπου εδρεύει το ομώνυμο καρτέλ, μια από τις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο.

Confirmed: Ovidio Guzmán López, the son of El Chapo, was captured in a military operation in Sinaloa, Mexico.



Sinaloa Cartel hitmen swarmed the closest airport, hoping to intercept and free him.



Footage from onboard an AeroMexico flight that was shot at whilst taxiing for pic.twitter.com/TX1d862CO5 — 💫Queen of Seventeen 1️⃣7️⃣✝️❤️🇺🇲🥃 (@AreYouAwaQe) January 5, 2023

This is what Culiacán Sinaloa looks like after #elchapo son was captured at dusk. pic.twitter.com/8qpzc0l3OQ — Luciano Lucas (@tharealluciano) January 5, 2023

Ο Οβίδιο Γκουσμάν, ο οποίος ανέλαβε αρχηγική θέση στο Καρτέλ Σιναλόα μετά τη σύλληψη του πατέρα του, είχε κρατηθεί για λίγο τον Οκτώβριο του 2019 αλλά αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος, για να αποφευχθούν αντίποινα από το καρτέλ.

Culiacán International Airport is under attack by the Sinaloa cartel after the arrest of El Chapo’s son Ovidio.



The Mexican Army is trying to bring in equipment through the airport



The cartel is mobilizing. Clashes breaking out across Culiacán pic.twitter.com/cAsJDFNGyM — The HbK (@The5HbK) January 5, 2023

Η σύλληψή του σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής Μεξικού-ΗΠΑ-Καναδά που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Πόλη του Μεξικού και στην οποία αναμένεται να συζητηθούν και θέματα ασφαλείας. Ένας Μεξικάνος αξιωματούχος είπε ότι η σύλληψη θα αποδειχθεί μια καλοδεχούμενη προσθήκη στη συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μεξικού σε θέματα ασφαλείας, ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

BREAKING: Passengers onboard an Aeromexico flight duck for cover after it was shot at in Culiacan, Mexico. At least one bullet hit the fuselage in the moments after El Chapo’s son was captured. pic.twitter.com/HYPYDF58xX — Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 5, 2023

#Breaking: A Mexican Air Force 737 managed to land at the Culiacán International Airport while armed men from the Sinaloa cartel were attacking the airport in response to the capture of El Chapo’s son Ovidio.#Mexico pic.twitter.com/mDTEsGqS0z — The HbK (@The5HbK) January 5, 2023

Οι ΗΠΑ πρόσφεραν αμοιβή ύψους 5 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη και την καταδίκη του Οβίδιο.

Ο πατέρας του Οβίδιο, ο 65χρονος Χοακίν Γκουσμάν καταδικάστηκε το 2019 από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε ισόβια κάθειρξη για διακίνηση ναρκωτικών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και για συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία των εχθρών του. Εκτίει την ποινή του στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Supermax του Κολοράντο.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ