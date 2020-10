Κλερ Φόι και Τζέιμς ΜακΑβόι στο θρίλερ “My Son”

Η Κλερ Φόι και ο Τζέιμς ΜακΑβόι θα πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ «My Son». Πρόκειται για ριμέικ της γαλλικής ταινίας «Mon Garcon».

Την ταινία “υπογράφει” ο Γάλλος σκηνοθέτης Christian Carion, που είχε σκηνοθετήσει και τη γαλλική εκδοχή του θρίλερ (2017) με πρωταγωνιστή τον Γκιγιόμ Κανέ στον ρόλο του πατέρα που έκανε τα πάντα για να πάρει πίσω το γιο του.

Claire Foy and James McAvoy are set to star in the missing person thriller ‘MY SON’



James McAvoy will not be given a script & will have to improvise on set as each scene unfolds.



