Κόλαση του Δάντη στην Τεχεράνη μετά τα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου

Οι καπνοί που εκλύονταν είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, τοξικοί, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και τοξική βροχή
Επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
Επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη / Φωτογραφία από social media via REUTERS

Εφιαλτικές εικόνες στην Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ σε δεξαμενές πετρελαίου στη διάρκεια της περασμένης νύχτας που φωτίστηκε από τις ισχυρότατες εκρήξεις και τις τεράστιες φωτιές. 

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησαν εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τεχεράνη και προκάλεσαν καταστροφές σε δεξαμενές πετρελαίου με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τέσσερις.

Οι αρχές της πρωτεύουσας του Ιράν προειδοποιούσαν τους πολίτες και τους ζητούσαν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Τουλάχιστον 30 δεξαμενές πετρελαίου και εγκαταστάσεις επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

«Χθες το βράδυ, τέσσερις αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς πετρελαιοειδών στην Τεχεράνη και το Αλμπόρζ δέχτηκαν επίθεση από εχθρικά αεροσκάφη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαιοειδών, Κεραμάτ Βεϊσκαράμι, στην κρατική τηλεόραση.

«Τέσσερα μέλη του προσωπικού μας, συμπεριλαμβανομένων δύο οδηγών πετρελαιοφόρων, σκοτώθηκαν στο περιστατικό», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο».

 

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν τη νύχτα «κρεμόταν» πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα, ρίχνοντας μία σκοτεινή ομίχλη στην πόλη καθώς ξημέρωνε.

 

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι η μυρωδιά του καμένου παρέμενε στον αέρα.

 

Από το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις οι καπνοί που εκλύονταν είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, τοξικοί, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και τοξική βροχή.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ίδιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις είχαν χτυπηθεί και τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια της σύρραξης που είναι γνωστή ως ο «Πόλεμος των 12 Ημερών».

