Κόλαση του Δάντη στην Τεχεράνη μετά τα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου

Εφιαλτικές εικόνες στην Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ σε δεξαμενές πετρελαίου στη διάρκεια της περασμένης νύχτας που φωτίστηκε από τις ισχυρότατες εκρήξεις και τις τεράστιες φωτιές.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησαν εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τεχεράνη και προκάλεσαν καταστροφές σε δεξαμενές πετρελαίου με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τέσσερις.

Οι αρχές της πρωτεύουσας του Ιράν προειδοποιούσαν τους πολίτες και τους ζητούσαν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Τουλάχιστον 30 δεξαμενές πετρελαίου και εγκαταστάσεις επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

«Χθες το βράδυ, τέσσερις αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς πετρελαιοειδών στην Τεχεράνη και το Αλμπόρζ δέχτηκαν επίθεση από εχθρικά αεροσκάφη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαιοειδών, Κεραμάτ Βεϊσκαράμι, στην κρατική τηλεόραση.

«Τέσσερα μέλη του προσωπικού μας, συμπεριλαμβανομένων δύο οδηγών πετρελαιοφόρων, σκοτώθηκαν στο περιστατικό», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο».

Watch this shocking footage from Tehran!



After strikes on oil storage facilities, flames poured onto the road. Fuel flooded into the sewer and drainage channels pic.twitter.com/cz0hijlTcY — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν τη νύχτα «κρεμόταν» πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα, ρίχνοντας μία σκοτεινή ομίχλη στην πόλη καθώς ξημέρωνε.

THE US AND ISRAEL JUST BOMBED A MAJOR OIL DEPOT IN IRAN.



After the airstrike, oil spilled from the depot into the streets, entered the sewers and drainage systems, then caught fire, creating walls of flame on the highway of Tehran.



This was the first major hit on Iran’s oil… pic.twitter.com/M2Mhs1EVtG — Bull Theory (@BullTheoryio) March 8, 2026

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι η μυρωδιά του καμένου παρέμενε στον αέρα.

March 8, 2026 – Tehran at sunrise today. But the sun is hidden behind a sky filled with smoke. After a night of intensive strikes on oil facilities, thick black clouds now hang over the city, turning morning into something that feels like night. pic.twitter.com/7MghBnWRRw — RKOT (@RKOTOfficial) March 8, 2026

Από το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις οι καπνοί που εκλύονταν είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, τοξικοί, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και τοξική βροχή.

Tehran’s largest oil depot up in flames



A reminder that China imports 15% of its oil from Iran. No longer.pic.twitter.com/bGdxWSECNk — Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 7, 2026

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ίδιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις είχαν χτυπηθεί και τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια της σύρραξης που είναι γνωστή ως ο «Πόλεμος των 12 Ημερών».