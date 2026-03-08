Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Ανησυχία για την τοξική βροχή

Η ατμόσφαιρα στην Τεχεράνη παραμένει ιδιαίτερα βαριά μετά τα χτυπήματα που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις οδήγησαν σε μεγάλες πυρκαγιές σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, με αποτέλεσμα πυκνά σύννεφα καπνού να καλύψουν τον ουρανό της πόλης.

Πολλοί πολίτες φοβούνται ότι ο καπνός που έχει απλωθεί πάνω από την Τεχεράνη ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες. Στα social media κυκλοφορούν διάφορες συμβουλές, άλλες πιο αξιόπιστες και άλλες αμφιλεγόμενες. Ορισμένοι προτρέπουν τους κατοίκους να καταναλώνουν περισσότερο γάλα και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα, ενώ άλλοι συστήνουν τη χρήση προστατευτικών μασκών τύπου N95, με την επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις να έχουν φέρει τον πανικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, χρήστες αναφέρουν ότι μαζί με τη βροχή πέφτουν στο έδαφος μικρά μαύρα σωματίδια που θυμίζουν στάχτη ή καμένη σκόνη. Για τον λόγο αυτό αρκετοί καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στη βροχή και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους.

Οι εικόνες που καταγράφονται στην πόλη είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές: ένα πυκνό στρώμα καπνού έχει σκεπάσει τον ουρανό, δημιουργώντας μια σκοτεινή ατμόσφαιρα που σε ορισμένα σημεία δυσκολεύει ακόμη και την εμφάνιση της ανατολής του ήλιου. Οι μεγάλες πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις καυσίμων συνεχίζουν να παράγουν καπνό, ενισχύοντας την αγωνία των κατοίκων για την ποιότητα του αέρα και τις πιθανές συνέπειες για την υγεία τους.

NEW: Apocalyptic scenes in Tehran as thick black smoke from oil depot strikes hides the sunrise



pic.twitter.com/vF2uU8169H ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 8, 2026

Skies over Tehran following the Israeli offensive sortie overnight that destroyed +30 Oil depots inside and around the Iranian capital



According to local sources, even as at 9:00 am local time, Tehran looks like this pic.twitter.com/PNPtyWdBxh — War Flash (@WarFlash_2630) March 8, 2026

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας (07.03.2026) από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Οι νεκροί ήταν οδηγοί βυτιοφόρων,

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Τεράστιες στήλες καπνού υψώθηκαν στην Τεχεράνη από τις φωτιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Fires continue to burn into the morning at the Shahran Oil Depot in Northern Tehran, following overnight strikes by Israel. pic.twitter.com/sji0JkF3kg — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

Η ανακοίνωση της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου

Στο μεταξύ η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιεί το κοινό να αποφεύγει την τοξική όξινη βροχή μετά την επίθεση του Ισραήλ σε αποθήκες πετρελαίου.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα προειδοποίησε το κοινό για τους κινδύνους από τις πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενθάρρυνε το κοινό να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν για να αποφύγει τους τοξικούς ρύπους.

Ανέφερε ότι οι ντόπιοι δεν πρέπει να βγαίνουν έξω μετά τη βροχόπτωση λόγω ανησυχιών για την τοξική όξινη βροχή και προσέφερε συμβουλές για γαργάρες με αλμυρό νερό εάν κάποιος έχει εισπνεύσει τα λιπαρά σωματίδια αιθάλης που αναδύονται από τον μαύρο καπνό.

Τα πλήγματα αυτά σηματοδότησαν την πρώτη φορά που μια αστική βιομηχανική εγκατάσταση γίνεται στόχος πολέμου, ανέφερε το Associated Press, αν και οι επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν καταστρέψει περίπου 10.000 δομές πολιτών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.