Μετά τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, και ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησής του, ο Ματ Χάνκοκ, διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό, προκαλώντας σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τελικά το Γουέστμινστερ πιθανόν να αποτελεί πραγματικά hotspot της επιδημίας.

«Διαγνώσθηκα θετικός. Ευτυχώς τα συμπτώματά μου είναι ελαφρά και εργάζομαι από το σπίτι μου και είμαι σε απομόνωση», δήλωσε στο Twitter ο βρετανός υπουργός Υγείας.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij