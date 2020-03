Δεν γλίτωσε από τον κορονοϊό ο άνθρωπος που τον αγνοούσε επιδεικτικά. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

«Τις τελευταίες 24 ώρες εμφάνισα ελαφρά συμπτώματα και βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Τώρα είμαι σε απομόνωση αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι της προσπάθειας της κυβέρνησης για την αναχαίτιση του κορονοϊού μέσω τηλεδιασκέψεων. Μαζί θα τον νικήσουμε», δήλωσε ο ίδιος σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι από τους λίγους ηγέτες στον κόσμο που αγνόησαν επιδεικτικά την εξάπλωση και την σοβαρότητα του κορονοϊού με αποτέλεσμα να δεχθεί σφοδρή κριτική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η κυβέρνησή του έλαβε μέτρα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα η Βρετανία να μετράει ήδη 578 νεκρούς και 11.658 κρούσματα.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri