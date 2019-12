Κολοράντο: Λήστεψε τράπεζα κι άρχισε να πετάει λεφτά φωνάζοντας «Καλά Χριστούγεννα»

Μια περίεργη χριστουγεννιάτικη ιστορία…. Την λευκή γενειάδα την είχε, τα… «δώρα» του έλειπαν για να γίνει Άγιος Βασίλης. Ένας Άγιος Βασίλης διαφορετικούς απ’ αυτόν που ξέρουμε.

Ένας 65χρονος άνδρας με λευκή γενειάδα λήστεψε τράπεζα και άρχισε να πετάει μέρος των χρημάτων στον αέρα, φωνάζοντας Καλά Χριστούγεννα. Δεν φορούσε κόκκινη στολή, δεν είχε έλκηθρο ούτε ταράνδους. Αλλά μάλλον έκανε δώρα σε… πολλούς απ’ όσους βρέθηκαν στο διάβα του.

Όλα έγιναν στο Κολοράντο των ΗΠΑ, με τον περίεργο Άγιο Βασίλη να συλλαμβάνεται και να πρέπει τώρα να πληρώσει εγγύηση 10.000 δολαρίων για να αποφυλακιστεί υπό όρους.

«Πρωταγωνιστής» της παράξενης χριστουγεννιάτικης ιστορίας είναι ο 65χρονος Ντέιβιντ Γουέιν Όλιβερ. Είναι ο «Άγιος Βασίλης» που λήστεψε υποκατάστημα της Academy Bank στο Κολοράντο Σπρινγκς το απόγευμα της Δευτέρας και μετά άρχισε να πετάξει μέρος των μετρητών που είχε κλέψει στον αέρα για να μαζέψουν περαστικοί, φωνάζοντας «Καλά Χριστούγεννα».

Και αφού τα έκανε όλα αυτά, πήγε σε ένα μαγαζί της αλυσίδας Starbucks για καφέ. Μόνο που εκεί τον βρήκε και τον συνέλαβε η αστυνομία.

Ο 65χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, «απείλησε να χρησιμοποιήσει όπλο» και βγήκε από το υποκατάστημα της τράπεζας με μεγάλο χρηματικό ποσό σε μετρητά.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019