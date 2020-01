Κόμπι Μπράιαντ: Από τα δακτυλικά αποτυπώματα ταυτοποίησαν τη σορό του

Ο επίλογος μιας τραγωδίας. Με τους πάντες σοκαρισμένους ακόμα από την είδηση πως ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που γνώρισε ποτέ η υφήλιος είναι νεκρός, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις συνθήκες του δυστυχήματος που κόστισαν τη ζωή στον Κόμπι Μπράιαντ, τη 13χρονη κόρη του κι άλλους επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους άλλα δυο παιδιά, προκαλούν σοκ.

Σχεδόν 48 ώρες μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ, σε λόφο στην περιοχή Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια, οι αρχές ανακοίνωσαν πως από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ανασύρθηκαν και οι εννέα σοροί.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που τα συντρίμμια του ελικοπτέρου εκτοξεύτηκαν σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, ενώ από την έκρηξη που ακολούθησε τη συντριβή ήταν εξαιρετικά δύσκολη η αναγνώριση των σορών.

Το πτώμα του Κόμπι Μπράιαντ ταυτοποιήθηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματα, όπως επίσης κι εκείνα του πιλότου Αρά Ζομπαγιάν και του 56χρονου προπονητή μπέιζμπολ Τζον Αλτομπέλι. Έχει επίσης ταυτοποιηθεί η σορός της 45χρονης Σάρα Τσέστερ, που ήταν στο ελικόπτερο μαζί με την κόρη της Πέιτον. Στο τραγικό δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή της η 13χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ, Τζιάνα, η σύζυγος (Κέρι) και η κόρη (Αλίσα) του Τζον Αλτομπέλι, η Πέιτον Τσέστερ και η προπονήτρια Κρίστεν Μάουζερ.

Η πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος ήταν τόσο σφοδρή, που κανείς δεν θα μπορούσε να έχει επιζήσει, αναφέρουν οι ερευνητές. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, αποδεικνύουν τα λεγόμενά τους.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, τα νέα στοιχεία που προκύπτουν, οδηγούν στη σοκαριστική εκτίμηση πως ο Κόμπι Μπράιαντ και οι 8 συνεπιβάτες του στο ελικόπτερο οδηγήθηκαν στο θάνατο από μια σειρά λαθών.

Το ελικόπτερο που χρησιμοποίησε το μοιραίο απόγευμα ο θρύλος του NBA, αν και θεωρείται «λιμουζίνα» των ελικοπτέρων, δεν είχε σύστημα εντοπισμού και προειδοποίησης εδάφους. Αυτό, με λίγα λόγια, σημαίνει πως ο πιλότος, που λόγω ομίχλης πετούσε χαμηλά, δεν μπορούσε να διακρίνει το λόγο με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Το ελικόπτερο δεν είχε, επίσης, ούτε σύστημα καταγραφής των συνομιλιών στο κόκπιτ, ούτε «μαύρο κουτί», κάτι που πάντως δεν απαιτείται να είχε.

Η Τζένιφερ Χόμεντι, ερευνήτρια της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αερομεταφορών (NTSB), αποκάλυψε, σε νέα ενημέρωση, ότι το ελικόπτερο πετούσε στα 2.300 πόδια όταν ο πιλότος έχασε την επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η ταχύτητα της πτώσης ήταν μεγαλύτερη από 33 πόδια το δευτερόλεπτο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με το ελικόπτερο να γέρνει αριστερά λίγο πριν από τη συντριβή και ύστερα από έναν επικίνδυνο και απότομο ελιγμό. Πετούσε, δε, με ταχύτητα 152 μιλίων την ώρα πριν συντριβεί.

Η Χόμεντι επιτέθηκε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας γιατί παρά τις συμβουλές της NTSB, δεν είχαν τοποθετηθεί συστήματα εντοπισμού εδάφους σε ελικόπτερα που μεταφέρουν περισσότερους από 6 επιβάτες. Αυτό το είχε ζητήσει η Υπηρεσία της πριν από 16 χρόνια.

Οι ερευνητές έχουν ανακτήσει από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ένα iPad κι ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία βρήκαν σε απόσταση σχεδόν 400 μέτρων από το σημείο της συντριβής.

Λίγα λεπτά πριν συντριβεί το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του κι άλλοι επτά άνθρωποι, ένας κάτοικος της περιοχής κατάγραψε σε video ένα ελικόπτερο να πετά πάνω από το σπίτι του στο Γκεντέιλ, σε πολύ χαμηλό ύψος.

Ο David Lyudmirsky έβλεπε τηλεόραση με τα παιδιά του όταν, στις 09:28 το πρωί της περασμένης Κυριακής, άκουσε ένα ελικόπτερο να πετά ασυνήθιστα χαμηλά και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Με το κινητό του κατέγραψε την πτήση, καθώς το ελικόπτερο έκανε κύκλους πάνω από το σημείο.

Πιθανότατα, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, ήταν το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ, το οποίο έκανε επί 12 λεπτά κύκλους κοντά στο Γκρεντέιλ, καθώς περίμενε άδεια από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να συνεχίσει την πτήση του μέσα στην ομίχλη.

Δείτε το video

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv

— THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020